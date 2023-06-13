人民网北京6月13日电 （焦磊）“线下看房，借助AR技术，实现线下场景重塑，沉浸观看模拟装修后的房屋效果。”

“车间设备发生故障，通过远程协作技术，专家佩戴AR设备，远程实景指导操作，快速解决设备故障。”

“生物课堂中，通过佩戴AR设备，虚拟世界里所展示的万千生物跃然浮现在学生们面前，营造出身临其境的学习体验。”

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当前，随着AR（增强现实）技术的不断发展，其应用场景不断扩大，应用程度不断深入，赋能各行业发展提质增效，也给消费者带来了新奇体验，AR产品逐渐被消费级市场所接受。

AR技术是一种将虚拟信息叠加到真实世界中的技术。它在现实世界中叠加虚拟信息，使虚拟与现实的信息能进行自然、流畅的融合，从而实现一种新的视觉体验，来满足各领域的使用目的。

北京时间6月6日，苹果召开WWDC2023开发者大会，发布首款混合现实头显设备Vision Pro，引发市场关注。业内分析认为，随着苹果头显设备的发布，其他品牌也会陆续发布新品，AR产业市场将快速活跃。

IDC认为，此次Vision Pro的发布将对中国相关市场产生两点影响：AR/VR设备将加速向生产力工具演进；优化供应链体系发展，成本进一步下探。

据了解，Vision Pro其中硬件组件中很大一部分供应链企业来自国内。IDC认为，国内终端厂商也会积极跟进，共同推动国内AR/VR产业链结构布局优化，同时促进新显示、电池、交互部分零部件的发展与升级。

数字经济发展的大趋势下，我国AR产业的发展迎来了一片广袤蓝海。据了解，我国目前已形成包含软硬件、内容及应用等AR全产业链，并在工业、服务业、教育业等场景得到初步融合应用。特别在进入2023年后，人工智能技术浪潮的来临叠加政策驱动，让中国AR产业发展迎来战略窗口期。

据IDC数据显示，2022年AR设备全球出货量为27万台，其中消费级AR品牌全球出货量为17万台。中国品牌XREAL以近10万台的出货量占据了全球AR市场超过三分之一的份额，成为2022年AR行业出货量最大的品牌,同比2021年增长717%。

业内认为，AR正成为下一个划时代的移动终端和计算平台的入口，将数字世界和虚拟世界的信息与真实世界场景叠加和交互，让计算平台推动数字化信息和现实世界深度融合。

作为空间交互的终端设备，空间计算平台需要具备三项全新的技术能力：3D显示、3D空间感知和3D交互。据了解，XREAL选择从AR眼镜方向实现突破。

日前，XREAL正式对外发布了新款硬件产品——XREAL Beam投屏盒子。据悉，XREAL Beam是为XREAL Air眼镜所打造的“AR空间屏”硬件解决方案，是可以实现投屏画面在空间中3DoF悬停的空间计算终端。

当前，由于AR设备兼容性的差异和局限，很难在连接不同终端时给到用户相对统一的交互和显示体验，越来越多的用户也并不满足于仅仅将AR眼镜作为数字扩展屏，而是希望实现更具空间感、能够定在空中、甚至能够交互的AR空间屏。

据介绍，AR空间屏是基于XREAL的空间计算能力创新打造的空间显示解决方案，有别于目前行业主流的0DoF投屏方案存在的画面无法固定、无法调节、易抖动等问题，XREAL Beam基于自研的空间感知算法和EIS电子防抖算法，创新推出悬停、云台、浮窗三种投屏模式，可以带来更加稳定、高度自由、适配更多生活场景的空间投屏体验。

在AR这块尚未大面积开垦的土壤上，中国企业正凭借产品力在细分领域抢占全球市场靠前位置。展望未来，随着AR产业政策红利的进一步释放，企业研发信心得到体现，AR相关的光学技术、计算能力与整机制造等领域将开始加速迭代升级，我国AR产业有望迎来发展热潮。

(责编：郭思邈、高雷)

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