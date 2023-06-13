人民网北京6月13日电 （记者栗翘楚）近年来，随着户外经济炙手可热，露营、骑行、登山、徒步、越野等曾经属于小众玩家的乐趣陆续走近大众视野，成为新的生活方式之一。

玩户外，车先行。硬派越野车发展至今，经历了从工具属性的强越野到以城市舒适性为主导的发展路径。出行场景的丰富也催生了市场用车需求的多元化。

为满足用户全场景的用车需求，百万级新能源硬派越野仰望U8应运而生。比亚迪集团打破碎片化的开发模式，系统化考量新能源汽车的垂直方向控制问题，全面融合感知、决策、控制、交互等软硬件技术，打造了云辇-P智能液压车身控制系统，使仰望U8兼具城市舒适驾驶和越野穿越能力，为用户打造出行新体验。

新能源汽车大量应用数字化智能化技术，采用新材料、高算力芯片和先进传感设备，不仅代表未来汽车技术和产业发展方向，而且有利于推动能源、交通和城市智慧化发展进程。

针对硬派越野车型的舒适性痛点，云辇-P凭借阻尼连续可调与融合摄像头、激光雷达的路面预瞄系统，隔绝了轮端跳动对座舱舒适性的影响。面对日常频繁快速启停的用车场景，仰望U8可通过车身姿态感知与驾驶行为感知，对车辆进行动态监测，智算中心实时输出最佳策略瞬时提升刚度、阻尼，抑制急加速抬头和急刹车点头现象，在改善舒适性、减轻驾乘者的晕车不适感的同时，提升加减速性能。

与此同时，仰望U8还具备一键调平能力，可一键实现车内水平，用户于野外露营时，若有在车内休息与娱乐的需求，可不受地形的干扰。

据悉，仰望U8可城市可越野的全新体验，正是基于云辇-P垂向车身控制技术与整车智能化融合及智能液压执行层的优势。作为新能源越野车专属智能液压车身控制系统，云辇-P包含了智探架构、智算中心、智控技术，充分发挥新能源汽车的电动化、智能化优势，搭建起感知、决策、执行的完整链路。

6月2日召开的国务院常务会议提出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。

比亚迪相关负责人介绍，未来，仰望品牌将持续引领比亚迪集团的技术创新，率先搭载众多顶尖技术，不断拓宽新能源汽车技术边界，并将探索成果转化为产品贡献给消费者，为消费者打造真正极致安全、极致性能、极致体验的跨时代产品，冲击一直以来被传统品牌牢牢占据的百万级高端市场。

(责编：郭思邈、高雷)

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