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中证金融市场化转融资业务试点13日转常规

2023年06月13日18:24 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （黄盛）据中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）消息，经中国证监会同意，中证金融市场化转融资业务试点于6月13日转常规。试点转常规后，匹配规则、费率调整、保证金管理、清算交收等交易机制和配套安排，均与试点期间保持一致。

据介绍，融资融券业务是我国资本市场的重要基础性交易机制，具体是指证券公司向投资者出借资金供其买入上市证券（融资交易）或者出借上市证券供其卖出（融券交易），并由投资者交存相应担保物的经营活动。当证券公司开展融资融券业务出现自有资金和证券不足时，证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，并由证券公司交存相应保证金。转融通业务是融资融券业务的配套性制度安排，分为转融资业务和转融券业务。

2012年8月，经中国证监会批准，中证金融正式推出转融资业务。为确保启动初期转融资业务平稳顺利推进，采取了“固定期限、固定费率”的交易方式，设立7天、14天、28天、91天和182天共五个期限档次，每个档次对应一个固定费率，证券公司按照固定的期限和费率向中证金融申报借入资金。

中证金融相关负责人介绍说，初期采用的“固定期限、固定费率”的交易方式，期限不够灵活，费率调整存在一定滞后性，难以适应证券公司多样化、差异化的融资需求。近年来，随着利率市场化改革取得实效，市场化的竞价交易机制已是大势所趋。为更好服务证券公司多样化的融资需求，优化完善转融通制度，提高资本市场资源配置效率，中证金融于2023年2月21日上线了市场化转融资业务试点。

市场化转融资业务采取“灵活期限、竞价费率”的交易方式，证券公司可以自主选择期限，自行申报费率，转融资交易通过竞价方式完成。试点期间，中证金融选取92—182天期限区间开展竞价交易。转常规后，转融资期限范围将全面开放为1—182天，中证金融按1—28天、29—91天、92—182天期限区间确定转融资费率上下限，并根据市场状况动态调整。转融资期限为92—182天的证券公司可以到期申请再借。

另据了解，截至5月23日，自试点以来共开展市场化转融资交易13次，投放资金合计220亿元，单周投放最大30亿元，最小10亿元，平均17亿元，投放资金均于竞价当日全额成交。从成交情况看，182天期成交金额占比约九成，成交费率紧贴市场利率、稳步下降并趋于平稳，略低于证券公司同期短期融资券和一年内公司债发行利率。（实习生胡琦兰对本文亦有贡献）

 

(责编：郭思邈、高雷)
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