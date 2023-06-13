国家发展改革委召开专题新闻发布会现场。人民网 王海跃摄

人民网北京6月13日电 （许维娜、王海跃）作为稳就业、保民生的重要途径，职业教育产教融合迎来新一轮的政策支持。近日，国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》（以下简称《实施方案》）。

13日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，介绍推进实施职业教育产教融合赋能提升行动有关情况，国家发改委、教育部、财政部、人力资源社会保障部有关负责人出席。

记者在会上了解到，此次8部门联合印发的《实施方案》，是一份含金量很高的政策性文件，围绕“赋能”和“提升”，提出了5方面19条政策措施，通过“试点、政策、资金”三个抓手，为职业教育产教融合赋能。

上述政策发布意义几何？国家发展改革委社会司司长刘明表示，出台《实施方案》，是持续深化职业教育产教融合的内在要求，是统筹解决人才培养和产业发展“两张皮”问题的重要举措，对于完善现代职业教育体系，建设教育强国、人才强国具有重要意义。

第二批国家产教融合试点方向进一步明确

从2019年开始，国家发展改革委会同有关部门开展国家产教融合试点。首批试点工作将21个城市列为首批国家产教融合试点城市，将63家企业列为首批国家产教融合型企业。目前，全国已培育5247家地方产教融合型企业，对培养符合产业需求的高素质技能人才发挥了重要作用。

“2021年，我们遴选了首批21个国家产教融合试点城市和63个国家产教融合型企业，发挥了很好的示范引领作用。”刘明说。

政策支持方面，《实施方案》提出，健全激励扶持组合举措。

对此，刘明表示，让“金融+财政+土地+信用”的支持政策看得见、摸得着，让产教融合型企业真正尝到甜头、得到实惠。《实施方案》针对每一方面都列出了具体支持措施。下一步还将大兴调查研究，针对产教融合型企业面临的问题，研究创新激励举措，形成指导性政策文件。

刘明强调，本次《实施方案》的一大亮点，就是重点梳理总结了三类资金渠道，分别是中央预算内投资、地方政府专项债券、中长期贷款。此外，还有各级财政资金、开发性金融、商业贷款、社会领域产业专项债券、国际金融组织和外国政府贷款等。

《实施方案》提出，到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，试点城市的突破和引领带动作用充分发挥，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业，产教融合型企业制度和组合式激励政策体系健全完善，各类资金渠道对职业教育投入稳步提升，产业需求更好融入人才培养全过程，逐步形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局。

会上，国家发展改革委社会司副司长孙志诚介绍，按照《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》有关要求，发改委将于今年下半年，启动遴选第二批30个左右国家产教融合试点城市。

孙志诚透露，下一步，国家发展改革委要指导有关地方进一步聚焦，将现代职业教育与产业发展同步规划、同步建设，把那些教育与产业适配度高、融合度深、支撑性强的地方，纳入第二批试点城市。

真金白银为产教融合注入“金融”力量

近年来，财政部加大对职业教育投入力度，完善以政府投入为主、受教育者合理分担、其他多种渠道筹措经费的投入机制，支持职业教育高质量发展。

财政部科教和文化司副司长马宏兵回应，近年来，财政部积极发挥财政职能作用，加大对职业教育投入力度，完善以政府投入为主、受教育者合理分担、其他多种渠道筹措经费的投入机制，支持职业教育高质量发展。

他援引一组数据表示，2018-2022年，全国财政职业教育经费投入1.8万亿元，年均增长6.2%，其中，中央财政安排现代职业教育质量提升计划转移支付资金1263亿元，年均增长12.7%。2018-2022年职业教育经费投入增幅比普通教育高1个百分点，落实了新增教育经费向职业教育倾斜的要求。

马宏兵介绍，在支持职业教育产教融合方面，财政部主要采取以下措施：一是组织部分省份，开展基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度试点工作，对产教融合度高、实训教学成本高的专业，将适当提高其生均拨款水平。

二是支持职业学校办学条件达标，引导地方整合资源、优化布局，根据区域或行业职业教育的需要，建设实习实训基地，推进职业教育与区域产业深度融合发展。

三是支持职业学校教师队伍建设，推动校企共建一批“双师型”教师培养培训基地，促进校企人员双向流动、相互兼职。

四是对产教融合型企业兴办职业教育的投资符合规定的，可按投资额30%的比例，抵免企业当年应缴教育费附加和地方教育附加，吸引更多企业参与职业教育。

马宏兵称，下一步，财政部将推动各地落实好相关财税政策，深化产教融合、校企合作，为培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠提供有力支持。

促进教育链人才链与产业链创新链有机衔接

产教融合是职业教育的基本办学模式，是办好职业教育的关键所在。近年来，教育部不断健全产教融合办学体制机制，从法律上规范产教融合，从政策上引导产教融合，从专业上匹配产教融合，从氛围上倡导产教融合。

“近年来，教育部在职业教育发展中把产教融合摆在突出重要位置，不断健全产教融合办学体制机制，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。”教育部职业教育与成人教育司副司长林宇表示，重点围绕以下几方面开展工作：

一是从法律上规范产教融合，健全完善产教融合的制度保障。积极协调推动职业教育法的修订，去年五月，新颁布实施的职业教育法在深化校企合作、搭建产教融合的路径等方面提出新要求，明确了鼓励支持企业参与职业教育的诸多举措，新法还包含对深度参与产教融合、校企合作的企业给予奖励、税收优惠等激励政策。

二是从政策上引导产教融合，有效凝聚产教融合的工作合力。教育部等五部门联合印发《关于实施职业教育现场工程师专项培养计划的通知》，面向重点领域探索中国特色学徒制，培养一大批具备工匠精神，精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的现场工程师。教育部公布确定两批次示范性职业教育集团（联盟）培育单位，有效发挥引领作用，推动形成资源共享、责任共担、合作发展的职业教育办学模式。发布《关于做好职业教育“双师型”教师认定工作的通知》和《职业教育“双师型”教师基本标准（试行）》，突出对理论教学和实践教学能力的考察，强调职业院校教师要紧跟产业发展，及时将新技术、新工艺、新规范融入教学。协调金融机构加大对职业院校在建设产教融合实训基地等方面的融资支持力度，等等。

三是从专业上匹配产教融合，大力提升产教融合的服务能力。主动适应经济结构和产业变革，教育部发布新版《职业教育专业简介》，覆盖全部19个专业大类、97个专业类的1382个专业。加大先进制造、“双碳”、养老托育等国家战略和民生重点领域的专业布点。四是从氛围上倡导产教融合，有效增强产教融合的吸引力。抓好新修订的职业教育法宣传贯彻，持续办好职业教育活动周和全国职业院校技能大赛，遴选百余家规模以上企业或省级以上产教融合型企业参与办赛，赛项已覆盖职业教育专业目录各个专业大类。

林宇还表示，通过近年来的实践，产教融合的制度机制更加完善，创新合作模式不断涌现，职业教育与产业发展良性互动、互相促进的格局正逐步形成，服务经济社会发展的能力逐步提升。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经