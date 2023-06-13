人民网北京6月13日电 （记者郝帅）6月13日晚，中国篮球协会公布中国男篮集训18人大名单，名单中赵继伟、张镇麟、周琦、周鹏等球员悉数在列，郭艾伦未能入选。

根据安排，为备战2023年男篮世界杯、亚运会等重要赛事，中国篮球协会拟组织国家男篮于6月23日-7月6日在青岛国信篮球训练基地进行集训选拔。

中国男篮集训名单。图片来源：中国篮球协会

当谈到本次国家队集训大名单的选人标准时，主教练乔尔杰维奇表示：“在球队里，每位队员必须努力才能获得一席之地。我们一直在寻找并创造球队的内部竞争、良性竞争，同时基于国家队建立强大的团队价值观。这就是我形成18人名单的方式。”

即将到来的世界杯，是国际篮联体系中由32支球队组成的竞争程度最高的赛事。乔尔杰维奇说：“现在我们的国际篮联排名不是那么理想，我们会面对现实，竭尽所能去争取拿到一张奥运会的参赛资格门票，这需要我们从第一天集训开始就做好准备，面对每个对手都去争取胜利。”

接下来，中国男篮将与多支欧洲强队进行世界杯热身赛。对此，乔尔杰维奇表示充满期待，他说：“我们希望在通往世界杯的征程中面对真正强大的国家队，例如斯洛文尼亚、德国、意大利等等，当然还有塞尔维亚，这样可能便于我们为真正的战斗做好准备。经过这一系列的欧洲赛事和友谊赛，我相信会给我们的世界杯备战一个很好的答案。”

(责编：郭思邈、高雷)

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