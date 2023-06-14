原标题：邮储银行荣获数博会优秀科技成果奖 为唯一获奖银行

近日，在2023中国国际大数据产业博览会（简称数博会）上，中国邮政储蓄银行报送的“远程视频+AI——打造银行业务办理新体验”项目荣获2023年数博会优秀科技成果奖。

数博会是全球首个以大数据为主题的博览会，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室和贵州省人民政府共同主办。2023数博会共征集到357项科技成果，涵盖大数据、人工智能、区块链、云计算、5G、互联网、物联网、数据安全等领域。在评审环节，由院士专家领衔、近30位国内互联网大数据领域权威专家组成评审专家委员会，通过严谨的初审、终审，最终评选出获奖项目。评选结果代表了近年来国内外大数据领域前沿科技成果，不仅技术领先，而且拥有广阔应用前景。

远程视频+AI（人工智能）能力由邮储银行自主研发的远程服务中心系统提供。该系统将远程流式视频与AI智能分析能力融合，突破传统实体网点局限，打造智能服务新场景，带给客户交互新体验。系统通过分布式容器化多媒体引擎，将视频流处理、语音语义分析、人像识别等能力算子化，提供多模态数据处理能力，为客户经理提供了规范化、智能化的线上业务办理流程，极大地提升客户体验，提高业务办理效率。

远程服务中心系统上线以来，在邮储银行多个业务条线发挥了重要作用。以远程录音录像场景（以下简称远程双录）为例，邮储银行已累计完成视频量近百万笔，部分网点已实现远程双录对线下双录的100%替代，在缓解网点运营压力、提升网点运营效率的同时，进一步提升了客户服务水平。与此同时，远程服务中心系统集成全流程智能质检体系，以人脸识别、行为检测、语音分析、OCR（光学字符识别）动态模糊检测等数十项AI算法协同驱动，实现实时视频巡检，全流程全量质检，保障服务合规、安全、可追溯。

下一步，邮储银行将继续大力发展金融科技，加快推进更多线下业务场景的线上可视化、智能化改造，创新赋能企业发展，持续提升客户体验。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经