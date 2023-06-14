原标题：“老汪来了”直播点燃618 居然之家加速数字化新商业模式打造

6月8日，家居行业直播IP“老汪来了”如约而至。超4小时不间断在淘宝平台直播，观看量突破628万，点燃家居行业的消费热潮。

十大一线品牌深度参与，“家具家电以旧换新”打造的新消费场景和数字化加持，成为2023“老汪来了·家具家电以旧换新”直播吸引流量的三大利器。

点燃618消费热情 十大一线品牌发放超多福利

作为618节点的重头戏，“老汪来了·家具家电以旧换新”直播由居然之家董事长汪林朋，携手敏华控股集团总裁王兵、慕思集团副总裁盛艳、梦百合招商总经理郑国强、麒盛科技股份有限公司董事长唐国海、欧派营销第二事业部总经理张秀珠、索菲亚营销副总经理麦建强、美的国内营销总经理周一帝、箭牌家居集团副总经理卢金辉、金牌家居副总裁陈建波、TATA木门执行总裁侯承梁10大一线品牌BOSS组成，共同发放超多福利：1元抢千件免费以旧换新家具家电、1元锁定618专属爆款，0元抽惊喜福袋等低门槛高性价比活动相继登场。

直播中，不仅有居然之家的粉丝涌入，还吸引了各个品牌的消费者，在公域流量的转化中，让“老汪来了”延续火爆态势。

力推“家具家电以旧换新” 构建家居消费新场景

居然之家董事长汪林朋在直播间表示，自2020年天猫双11期间首次走进直播间，今年618已是他连续第6次在重大营销节点参与直播。此次直播的特别之处在于，以“老汪来了·家具家电以旧换新”为主题，居然之家借线上直播再次深化“家具家电以旧换新”战略，进一步构建家居消费新场景。

“家具家电以旧换新的推动，一方面针对性地解决了目前消费者面临的旧家具处理难、回收难等消费痛点，提升生活品质，另一方面响应了国家双碳目标的号召，提升废旧物资流通价值，促进循环经济发展。”汪林朋称，二手家具是一个拥有千亿市场的巨大蓝海，发展前景广阔。人们的环保消费理念不断迭代升级，已不仅仅是告别一次性产品、选择低能耗商品，也是让绿色发展的为此，居然之家从解决消费者和商家痛点出发，利用强大的数字化系统的支撑，借助居然智慧物联统一处理废旧家具，汪林朋针对其中“前置仓”进行了重点介绍。

据悉，居然之家强势发力 “中心仓+前置仓+到家服务”的物流交付网，其智慧物流平台“洞车”将上下游连通在了一起。家居卖场由过去仅提供商品展示和销售的场所，到如今以旧换新服务推出后，各门店对仓储功能的融合，为回收的旧家具家电提供一个维修、二次销售的周转地，从而降低物流成本，有效提高行业效率。

以旧换新战略落实的一年里取得了不小的成绩，截至目前已有8万用户通过洞窝平台参与换新业务，此次以直播间1元抢千件免费以旧换新家具家电活动为契机，再次深化产业链绿色转型升级，助力消费升级和行业健康发展。

“家居+直播”已成趋势 加速数字化新商业模式打造

以短视频和直播为代表的线上内容形式近年来出现了较大幅度增长，是用户主流的信息接受模式。“家居+直播”的模式已成为行业的共识和趋势，数字化能力也成为企业决胜的关键。正如居然之家董事长汪林朋首次直播时所说：“保持企业生机与活力的方法就是与时俱进。家居行业需要学习怎样利用数字化为销售服务。未来商业经济的发展，取决于传统企业的数字化转型。”基于这样的判断，经过近年深度探索，直播已经成为居然之家的常态化运营方式。

居然之家作为平台型企业，深化平台的数字营销能力，是连接消费者与品牌方，提升平台服务效率、降低交易成本的创新模式。今年618，“老汪来了”便赋能生态链上的合作伙伴，借助居然之家品牌IP，通过直播实现品牌出圈。芝华仕、欧派、慕思、索菲亚等10大品牌均带来爆款尖货的直播间专属价，成为品牌打通线上流量入口、拓展线上线下融合的未来领地。

“老汪来了”向行业发出的一个积极信号——引领家居产业迈入线上线下协同发展新阶段，居然之家不再是一个传统卖场，而是迈向数字转型时代的先锋者、全方位智能消费场景的提供者。

依托经营管理全面数字化的重要战略，居然之家加速数字化转型，通过产业服务平台“洞窝”、物流交付平台“洞车”、到家服务平台“洞心”等核心业务，整体数字化转型已取得阶段性进展。公开报告显示，2022年，居然之家实现了销售额（GMV）超1050亿元的成绩，其中基于线上销售渠道的销售额（GMV）超过300亿元；在流量运营方面，2022 年公司同城站业务覆盖137 座城市，实现日均访客22.9 万人，同比增加19%。围绕供应链、流量和平台搭建数字化管理体系，不断提升市场竞争力，正为企业保持稳健增长提供动能。

在5月的6·18启动大会上，汪林朋对未来数字化转型进行畅想，“未来，居然之家的运营模式是有线下的实体体验店，有线上的流量平台，有线上、线下打通的物流交付，与行业共建数字化平台模型。”

(责编：曹淼、李源)

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