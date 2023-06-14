原标题：全国总工会召开全国新就业形态劳动者工会工作推进会暨“三年行动”启动仪式

全国总工会召开全国新就业形态劳动者工会工作推进会暨“三年行动”启动仪式，以实施“三年行动”为抓手，深化新就业形态劳动者工会工作。

全国新就业形态劳动者工会工作推进会暨“三年行动”启动仪式6月13日以电视电话会议形式召开。全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记徐留平出席会议并讲话，对以实施“三年行动”为抓手，深化新就业形态劳动者工会工作提出要求。

会议指出，全国各级工会和企事业单位把做好新就业形态劳动者工会工作摆在重要位置，齐抓共推工作格局加速形成，企业内部认识大幅提升、行动更加有力，工会组织覆盖不断扩大，服务职工水平持续提升，思想政治引领更见实效，维护队伍稳定扎实有力。面对新的形势和任务，各级工会要全面贯彻党的二十大精神，全面实施全总最近印发的《深入推进新就业形态劳动者工会工作三年行动计划（2023—2025年）》，聚焦职工群众权益、和谐劳动关系，不断推动新就业形态劳动者权益保障及工会工作迈上新台阶。

会议强调，要突出平台企业在新就业形态劳动者权益保障中的主体作用，积极履行社会责任，贯彻落实政策法规，依法建立工会，支持工会开展工作，建立协商协调机制，维护职工权益，开展技术技能培训，提高劳动者的工作和生活品质。要强化各级工会在新就业形态劳动者权益保障中的指导、督促和建设、关爱作用，基本实现新就业形态劳动者建会入会“全覆盖”；分类指导基层企业工会根据实际情况积极开展工作，创新工作形式方式；发挥各地“工匠学院”作用，打造一批“线上线下、惠及亿万职工、覆盖面广、水平高、适应职工要求”的精品课程；充分利用社会资源，建立“十五分钟可达”的城市工会户外劳动者服务站点和货车司机沿途关爱“司机之家”；聚焦困难职工开展送温暖活动，提供就业创业系列服务；抓住新就业形态劳动者维权服务，协调解决劳动关系纠纷，通过扎实有效的工作推动企业稳定、健康、创新、长期发展。要强化思想政治引领，选树宣传新就业形态劳动者中的先进典型，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。要强化沟通协调机制，促进社会和谐稳定。

会上，徐留平与北京市人大常委会副主任、市总工会主席齐静，京东集团党委书记、工会主席缪晓虹，美团外卖骑手高丰共同启动“三年行动”。

全总副主席、书记处书记谭天星主持会议。会上，北京、吉林、上海、浙江、广东、四川等6个省市总工会和京东、顺丰、路歌、饿了么、圆通、美团等6家平台企业工会负责人介绍经验做法。12家头部平台企业工会联合发出倡议，呼吁广大平台企业落实全总“三年行动”要求，维护新就业形态劳动者合法权益，促进企业高质量发展。

杨宇栋、李金英、魏地春、朱建平、许山松、金善文等全总党组、书记处同志，各省（区、市）和新疆生产建设兵团总工会、各副省级城市总工会领导班子成员，各全国产业工会、中央和国家机关工会联合会、全总各部门和在京直属单位主要负责同志，平台企业工会、新就业形态劳动者代表等参加会议。

(来源：工人日报客户端 记者郑莉 郝赫)

(责编：曹淼、李源)

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