朱涵 郑梦雨

夏日炎炎，走进浙江省湖州市安吉县报福村，漫山翠竹送来清凉。

“竹子不仅浑身都是宝，连竹林里的‘空气’都能换钱。”穿行在郁郁葱葱的竹林中，报福村村民杨忠勇对记者说。

杨忠勇是土生土长的安吉人，在当地承包了近8000亩竹林。2021年，受台风和山洪影响，林中的道路被摧毁了，他着急筹款修路。筹款过程中，杨忠勇打听到，凭借他竹林里的“空气”，可以从当地银行贷款。按照全国碳交易市场的碳汇价格，杨忠勇承包的1030亩毛竹林贷出了37万元。

“对于像我们这样靠天吃饭的农民来说，这笔钱真是‘雪中送炭’。”杨忠勇说。

“作为中国毛竹之乡的安吉在打造竹笋、凉席、家具、饮料的竹产业链外，不断探索产业升级的新路子。”安吉县林业局总工程师胡可易说，据测算，安吉有竹林的行政村集体每年都能有百万元的收入，大多数农户每年可分得近万元。

在“绿水青山就是金山银山”理念指引下，安吉以促进村强民富为目标推进乡村“能级提升”，在拓展经营业态同时，吸引了一批青年人才。

在安吉县红庙村，一汪幽深湛蓝的心形湖水是“深蓝计划”乡村咖啡店的独特风景。咖啡店主理人程铄欣和他的大学生团队正在为即将到来的端午假期做准备。“今年‘五一’假期，有近3万人来到梅溪镇红庙村的“深蓝计划”乡村咖啡店。5月1日这一天，店里更是卖出了上千杯咖啡。我们正在加速打造更多的观景点和体验点。”程铄欣说。

一年多前，这里还只是一处废弃矿坑，同时看上这处矿坑的还有多家资金雄厚的企业。为了赢得项目，包括程铄欣在内的7名年轻人在几个月的时间里跑遍了全村每一处，项目方案修改了100多稿。

“我们决定把机会给年轻人。”红庙村两委班子集体讨论最后敲定，“深蓝计划”由红庙村联合大学生创业团队打造而成，双方共同成立了旅游公司。

“这是村里的龙头项目，采取‘两入股三收益’的运行模式，村民和村集体以资金、资源入股，占比49%，大学生团队入股51%。村民除了拿股份分红，还能拿租金和薪金。”红庙村村委委员王永说，“深蓝计划”开业一年来，吸引30余万人次“打卡”，辐射带动效应明显。

“在安吉创业，氛围好、政策好、环境好。”返乡创业的22岁大学生朱冰倩说，为吸引青年人才，安吉全县15个乡镇（街道）都打造了青年人创业平台，推出了贷款贴息、房租减免等措施。

“安吉计划引进10万名青年大学生。”安吉县相关负责人说，安吉正通过美丽乡村建设提升全域乡村人居环境、基础设施、公共服务、文化风尚、融合治理，吸引青年人创新创业，让新的理念、技术和项目推动乡村振兴实现更大突破。

新华社杭州6月13日电

(责编：王震、陈键)

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