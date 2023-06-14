颜之宏

第十五届海峡论坛即将开幕之际，在位于厦门市集美区的聚融壹家台湾青年双创基地内，几位台湾青年正在热烈地讨论着自己的创业项目，他们准备借此次海峡论坛的东风获取更多创业资源。

厦门是闽南地区的重要城市，也是不少台胞的祖籍地，是近年来台青登陆的重要一站。“我祖籍就在厦门边上，小时候就经常听老一辈人讲老家的故事。”来自台中的吕俊岳去年刚刚结束在厦门大学的学业，目前正在厦门筹划自己的创业项目。

“在读大二的时候，我帮助朋友的咖啡店成功转型为了‘猫咖’。”早在6年前，依靠吕俊岳的“金点子”，厦门最早一批“猫咪咖啡馆”在厦门大学附近的街区实现“华丽转变”。

此后，吕俊岳还尝试着在沙坡尾卖耳钉、在中山路开饰品店，虽然利润不高，但也算掘到了“人生第一桶金”。

厦门是吕俊岳的“福地”，他将这里作为“二次创业”的开端。2022年，集美区发布《台青聚融友好工程实施细则》，细化对台青的创业支持措施，吕俊岳也因此申请到了每月2000元的租房补贴。他告诉记者，自己曾立志要做一名体育老师，因此将自己的创业目标放在了“与体育教学相关”的领域。

在大陆完成多轮创业的新北青年张培轩，经过多个城市的中转后，把厦门作为当前人生阶段的“始发站”。“我现在自己的创业项目就是帮助更多台青来厦门创业。”张培轩说。

从台湾岛内毕业后，张培轩就选择来大陆开启自己的创业之路，多年在大陆的奋斗经历让他的商业嗅觉非常敏锐，因此也希望能带动更多台青来大陆发展。

2021年，厦门市发布《关于进一步鼓励和支持台湾青年来厦实习就业创业的若干措施》，明确对台青在厦创业给予办公场所租金补贴、创业启动扶持资金。这些举措给“张培轩们”在厦创业带来了更广阔的想象空间。

“厦门小到社区街道，大到医院学校，都活跃着台青的身影，这让台青产生一种天然的亲近感。”聚融壹家台湾青年双创基地执行长左星星告诉记者。

在相关部门的支持下，厦门惠台政策频出，台青也将厦门视作“登陆第一家园”。2022年，仅聚融壹家一家平台，就帮助了20家台青初创企业申请获得超过100万元的政府扶持资金。

新华社厦门6月13日电

(责编：王震、陈键)

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