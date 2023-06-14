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第五届世界生物圈保护区大会将于2025年在杭州举办

2023年06月14日08:46 | 来源：新华社
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新华社巴黎6月12日电（记者徐永春 孙鑫晶）联合国教科文组织“人与生物圈计划”国际协调理事会12日在巴黎举行的会议上审议决定，第五届世界生物圈保护区大会将于2025年9月22日至27日在中国杭州举办。这将是世界生物圈保护区大会首次在中国举办，也是该大会首次在亚太地区举办。

联合国教科文组织副总干事曲星表示，感谢中国杭州提出主办两年后的下一届世界生物圈保护区大会，该大会是世界生物圈保护区网络的旗舰活动。长期以来，中国是“人与生物圈计划”的重要倡导者。

教科文组织“人与生物圈计划”国际协调理事会主席阿德索拉·阿德波朱对中国将举办第五届世界生物圈保护区大会表示祝贺。他说，这次大会预计将为评估上届大会行动成果提供平台，并结合不断变化的环境挑战，制定新的行动计划和战略。

“人与生物圈计划”是联合国教科文组织于1971年倡导成立的政府间科学计划，旨在解决全球日益严峻的生态环境及可持续发展问题。依托该计划建设的世界生物圈保护区网络是教科文组织体系内规模最大的自然保护地集合体，目前已包括738个世界生物圈保护区，分布在全球134个国家和地区，几乎涵盖了地球上所有生态系统类型，总面积占地球陆地面积的5%左右。

中国于1973年正式加入“人与生物圈计划”。截至2023年5月，中国已有34个自然保护地被联合国教科文组织评定为世界生物圈保护区，在亚洲位列第一。

世界生物圈保护区大会是“人与生物圈计划”体系内规模最大、覆盖面最广的国际会议，大约每十年召开一次，迄今已成功召开四届。

(责编：王震、陈键)
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