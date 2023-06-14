从单纯“比多”到“比少”，看河北农业绿色发展
华北平原夏收小麦进入大规模收获期，今年让河北省邯郸市永年区刘营村种粮大户刘军骄傲的，不是小麦继续保持亩产600多公斤的稳产，而是保证高产的条件下，比别的种粮大户用水更少、用药更少。
“我一共种植了2600亩小麦，选择了节水又高产的品种，小麦整个生长期只需要浇3次水，比普通品种少1次。”刘军说，不仅浇水次数少，每次用水量还在下降，这主要得益于浅埋滴灌技术，管道把水精准输入每一株麦苗根部，变传统的浇地为“浇作物”，每亩地用水量由之前的60立方米变为了40立方米，仅小麦生长期用水成本就能节约16万元。
永年区农业农村局副局长侯万彬说，使用浅埋滴灌技术后，农田不用再保留垄沟和田埂，可以扩大5%以上种植面积，对于增加粮食产量有一定帮助。
近几年，农民种粮从过去单纯“比谁的产量多”逐渐向“比谁的用料少”转变。
在刘军流转的农田中，安装着1盏高空测报灯、12盏太阳能杀虫灯。“农技人员会根据情况发来病虫情报，我就打开高空测报灯。”刘军说，太阳能杀虫灯可以杀死成虫和阻止其发展下一代。“除了‘一喷三防’，农田中几乎不用打药了。”
侯万彬告诉记者，目前粮食产量越来越平稳，节水、节肥、减药不仅有助于绿色农业发展，还能降低农业生产成本。今年永年区计划组织种粮大户到刘军的农田中参观。
在曲周县王庄科技小院，中国农业大学资源与环境学院2022级研究生张哲今年使用了多光谱无人机帮助当地农户“精准施肥”。
张哲说，以往农户为了追求高产，往往施肥过量，很容易造成土壤板结。利用多光谱无人机成像原理，可以精准看到哪块麦田急需肥料、哪块麦田无需肥料也能正常生长。“用药用肥时，之前多是均匀喷洒，现在更加精准，实现了高产情况下的减药减肥，能够节约成本，深受农户欢迎。”张哲说。
机收是颗粒归仓的重要保障。“比少”的比拼也在农机手之间展开。
6日，河北省麦收“第一镰”在邯郸市魏县展开，东张岗村麦田里多台同型号的小麦联合收割机在对应地块进行收割，最终，农机手史红海的小麦机收损失率为0.31%，获得冠军。
为充分挖掘机收减损潜力，今年河北省在小麦种植面积50万亩以上的县，尽可能开展机收减损比武和机收损失检测活动，确保小麦机收平均损失率控制在1.05%以内，把机收环节损失降到最低。
据悉，河北省今年夏收小麦3300多万亩。邯郸市农机技术推广站副站长郝强说，机损率每降低0.1个百分点，河北省就可以节约粮食超过1300多万公斤。
新华社石家庄电
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