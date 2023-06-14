人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

从单纯“比多”到“比少”，看河北农业绿色发展

赵鸿宇 郭雅茹
2023年06月14日08:48 | 来源：新华社
小字号

华北平原夏收小麦进入大规模收获期，今年让河北省邯郸市永年区刘营村种粮大户刘军骄傲的，不是小麦继续保持亩产600多公斤的稳产，而是保证高产的条件下，比别的种粮大户用水更少、用药更少。

“我一共种植了2600亩小麦，选择了节水又高产的品种，小麦整个生长期只需要浇3次水，比普通品种少1次。”刘军说，不仅浇水次数少，每次用水量还在下降，这主要得益于浅埋滴灌技术，管道把水精准输入每一株麦苗根部，变传统的浇地为“浇作物”，每亩地用水量由之前的60立方米变为了40立方米，仅小麦生长期用水成本就能节约16万元。

永年区农业农村局副局长侯万彬说，使用浅埋滴灌技术后，农田不用再保留垄沟和田埂，可以扩大5%以上种植面积，对于增加粮食产量有一定帮助。

近几年，农民种粮从过去单纯“比谁的产量多”逐渐向“比谁的用料少”转变。

在刘军流转的农田中，安装着1盏高空测报灯、12盏太阳能杀虫灯。“农技人员会根据情况发来病虫情报，我就打开高空测报灯。”刘军说，太阳能杀虫灯可以杀死成虫和阻止其发展下一代。“除了‘一喷三防’，农田中几乎不用打药了。”

侯万彬告诉记者，目前粮食产量越来越平稳，节水、节肥、减药不仅有助于绿色农业发展，还能降低农业生产成本。今年永年区计划组织种粮大户到刘军的农田中参观。

在曲周县王庄科技小院，中国农业大学资源与环境学院2022级研究生张哲今年使用了多光谱无人机帮助当地农户“精准施肥”。

张哲说，以往农户为了追求高产，往往施肥过量，很容易造成土壤板结。利用多光谱无人机成像原理，可以精准看到哪块麦田急需肥料、哪块麦田无需肥料也能正常生长。“用药用肥时，之前多是均匀喷洒，现在更加精准，实现了高产情况下的减药减肥，能够节约成本，深受农户欢迎。”张哲说。

机收是颗粒归仓的重要保障。“比少”的比拼也在农机手之间展开。

6日，河北省麦收“第一镰”在邯郸市魏县展开，东张岗村麦田里多台同型号的小麦联合收割机在对应地块进行收割，最终，农机手史红海的小麦机收损失率为0.31%，获得冠军。

为充分挖掘机收减损潜力，今年河北省在小麦种植面积50万亩以上的县，尽可能开展机收减损比武和机收损失检测活动，确保小麦机收平均损失率控制在1.05%以内，把机收环节损失降到最低。

据悉，河北省今年夏收小麦3300多万亩。邯郸市农机技术推广站副站长郝强说，机损率每降低0.1个百分点，河北省就可以节约粮食超过1300多万公斤。

新华社石家庄电

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商品更靓、成果更实……第三届中非经贸博览会亮点抢先看
　　人民网北京6月13日电 （记者杨曦）6月13日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第三届中非经贸博览会及中非经贸合作有关情况，商务部副部长李飞介绍，第三届中非经贸博览会与前两届相比，有以下四个特点： 第一，平台影响更大。一是活动安排更丰富，我们秉持开放办会、合作办会的理念，会期内将举办各类活动近40场。…
包银高铁、集大原高铁等重点工程按下“快进键”
　　人民网北京6月13日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，近日，太锡铁路桑根达来北至乌日图区间首锚段接触网导线成功架设，标志着太锡铁路内蒙古段工程正式进入接触网上部架线施工。施工黄金季，中国铁路呼和浩特局集团有限公司铁路建设现场捷报频传，包银高铁、集大原高铁、集通电化改造、太锡铁路等一项项重点工程按下“快进键”，为国家重大战略实施、稳定宏观经济大盘创造良好条件。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部