孙 瑜 刘 垠

前不久，武汉新耐视智能科技有限责任公司董事长李斌遇到了一件喜忧交织的事——

“公司是做智能激光焊接产品的，今年收到了超出经营规模一倍的订单。这本来是好事，可企业周转资金不足，连购买原材料的费用都拿不出来了。”

李斌告诉科技日报记者，正在发愁之际，中信银行武汉分行通过企业创新积分为公司授信1200万元，让他们的生产资金“转”了起来。

这家公司遇到的难题并非个案。科技企业普遍具有高成长、高风险、轻资产特点，因缺乏质押标的，金融资本往往不愿介入。融不到资、融不够资，成为困扰许多中小企业的“头号难题”。

2020年，科技部火炬高技术产业开发中心（以下简称火炬中心）推出科技金融新型政策工具——企业创新积分制，通过企业研发投入强度、技术合同成交额、高新技术产品收入、企业承担科技计划项目等18项核心指标，对企业精准画像、精准滴灌、精准培育，破解科技企业融资难题。

企业创新积分制的出现，让科技企业和金融资本穿越鸿沟，“链”在了一起。2022年，全国7.13万家创新积分企业共获银行授信1178.6亿元。

一张科技型企业的精准画像

“1988年，我国高新技术产业化的指导性计划——火炬计划实施之初，只有400万元政府资金、2000万元银行贷款。”火炬中心党委书记吕先志回忆，就是这点星星之火，点燃了第一批高新区科技企业的创新梦想。

进入新发展阶段，如何用好政策工具，撬动更多金融资本为企业科技创新服务，成为火炬中心重点关注的一个问题。

江苏省张家港市采用指标量化企业创新行为并配套给予优惠政策的做法，给了他们灵感。

“指标量化是比较客观的方式，我们可以通过多维度指标体系为企业画像，精准衡量它们的创新能力，以创新带来的成长经营活力抵抗风险，让金融‘活水’在科技创新领域充分涌流。”吕先志说。

精准画像至关重要，从何落笔？

“我们组织多方力量共同参与，系统、严谨、科学地构建了一套能够准确反映企业创新能力的评价指标体系。”火炬中心政策与协调处处长于磊介绍，“对企业创新能力的判断不仅选用了创新投入、产出等指标，还通过税收、金融业务等不同渠道的指标数据进行印证。更重要的是，指标体系从创新延伸到了社会资本关注的企业成长性判断，对上了金融的‘胃口’。”

2020年10月，在多方调研基础上，火炬中心组织行业专家共同研究制定了“技术创新指标”“成长经营指标”“辅助指标”3类一级指标，具体涵盖“研发费用金额”“高新技术产品收入”“与主营业务相关的发明专利申请量”等18个二级指标，正式出台企业创新积分制，并在13个国家高新区启动首批试点工作。

18个具有含金量的指标，勾勒出动态变化、栩栩如生的企业创新能力画像。2022年5月，火炬中心公布了《企业创新积分制首批试点国家高新区创新积分500企业名单》。

很多企业惊讶地发现，自己“上榜”了。江苏风和医疗器材股份有限公司就“榜上有名”。

“这不是简单的排名榜，而是企业创新能力的‘诊断书’，涉及创新的各项指标，哪些排名靠前，哪些需补短板，一目了然。”该公司常务副总经理张兴华说，自己经常登录高新区平台浏览企业的积分信息，通过企业画像，他发现公司技术创新指标、成长经营指标突出，但开放创新指标是个短板。

“国际化正是我们的努力方向。”张兴华介绍，公司目前已在德国设立了子公司，在墨西哥、巴西等国家成立了风和学院，将通过与国外专家的对接，提升企业开放创新能力。

众多画像汇聚，成为中国科技企业创新能力的一张“成绩单”。于磊表示：“通过汇总分析各高新区上报的指标数据，积分企业的排名就被甄别出来，政府提供分类指导，并且根据企业的成长阶段全周期指导，扶持他们发展成为创新后备军。”

一个评估创新能力的信贷模型

靠着精准的创新画像，中银—火炬“企业创新积分贷”信贷模型近期已为1000余家科技企业授信，为企业发展引入了金融“活水”。

“这是业内首款顶层设计的、针对科技企业的信贷模型，企业科创指标约占1/3的权重。”中国银行公司金融部总经理葛春尧告诉记者，该模型以企业创新积分制指标体系为基础，融合商业银行信用分析方法与投资银行价值分析视角，通过构建智能化模型对科技型企业信用风险及成长潜力进行量化评价，精准匹配信贷服务。

对金融机构而言，这是一项开先河的举措。

“传统金融机构对于科技企业的投融资，存在找不到优质项目、看不懂企业科技含量、难以把控技术关联风险3大痛点问题。”葛春尧说，近年来，金融界持续加大对创新体系建设的支持力度，2021年中国银保监会印发的《关于银行业保险业支持高水平科技自立自强的指导意见》明确提出，要着力推动商业银行科技金融服务，探索科技信贷服务新模式，但“找不准、看不懂”的难题阻碍了金融资本支持科技创新。

企业创新积分制的出台，为金融机构解决上述痛点提供了有效路径。葛春尧说：“创新积分贷其实是一种综合了科技评价的授信服务，科技部门以创新积分形式量化评价企业创新能力，金融机构结合科技评价结果来给予信贷支持。火炬中心出具的企业画像是我们授信的重要依据。”

2022年，中国银行总行与火炬中心合作设立中银—火炬“企业创新积分贷”，建立起一套适应科技企业特点的信贷模型。

“该模型以智能化方式引导商业银行改变传统风控理念，向具有科创潜力的初创科技企业、中小微科技企业倾斜信贷资源。”葛春尧坦陈，这将引导传统商业银行学会以“成长”的眼光看待科技企业。目前，模型正在相关地方分行推广应用。2023年，中国银行将依据该模型为科技企业配置1000亿元专项额度。

与此同时，工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行等金融机构纷纷推动设立“企业创新积分贷”专项金融产品，根据创新积分对科技企业进行无抵押信用贷款。

一场科技金融领域的数字变革

而今，无需企业填报的创新能力精准画像，正在各高新区搭建的企业创新积分管理平台上绘就。高新企业和金融机构纷纷“入驻”平台，企业轻点屏幕，画像即推送至银行方面，银行审批完成后，企业即可在线上获取贷款，省时又省力。

“最难的是搜集整理数据。”杭州高新区（滨江）科技局产业促进科科长刘景涛介绍，企业画像数据涉及面广，散布在各个业务渠道中，难以获取，“但科室团队攻坚克难，通过协调各级政府部门打通各个政务数据平台，最终获得相关数据，搭建起了企业创新积分制的基座。”

随着一条条数据汇总上传、一幅幅画像精准绘就，一个个信贷申请订单在平台上“跑”起来，源源不断为企业纾困解忧。

一笔“线上速达”的无抵押信用贷款，就解了车联网系统解决方案供应商——天津布尔科技有限公司的“燃眉之急”。

“去年7月底，公司由于承兑过多，现金流变得格外紧张。通过88.4分的创新积分，我们一周内就在兴业银行‘兑换’到1000万元授信。”该公司总经理闫方超说。

闫方超是在天津市滨海高新区科技局工作人员“一对一”的惠企政策介绍下，得知“企业创新积分贷”的。

“企业创新积分制使我们能以数字化方式衡量科技企业。”天津市滨海高新区科技局工作人员郝思濛告诉记者，“以往，我们的服务工作面临两难局面。一方面，要被动等待企业申报资质认定；另一方面，企业又难以详尽了解优惠政策。依靠企业创新积分制，我们能够主动对企业进行分档管理和梯度培育，精准推送惠企政策，让企业‘免申即享’。”

郝思濛等高新区科技局工作人员意识到，这是一场提升政府科技金融服务水平的数字化改革。在数字化力量加持下，企业创新积分制能做的远不止“给科技型中小企业一匹马”，更要提供“扶上马，送一程”的服务——扶持企业高质量发展，对接资源，加快企业科技成果的转化效率。

在火炬中心的支持下，各地高新区还结合地方实际扩充指标数量，根据企业成长阶段和行业领域分类计算积分，使企业创新画像更为精准。

目前，企业创新积分制已覆盖101家国家级高新区、32家省级高新区，扩展到全国25个省份，预计创新积分企业数量今年将达15万家。

未来，企业创新积分制还将通过进一步完善评价指标体系和方法，更精准、更早期地识别和支持具有成长潜力的科技初创企业。在提升高新区数字化治理能力的同时，引导产业资源为积分企业赋能。

星星之火，可以燎原。“下一步，火炬中心将持续推动企业创新积分制提质扩面，加强服务、拓展场景，最大限度释放政策工具效能，更加精准为企业创新赋能！”吕先志表示。

(责编：王震、陈键)

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