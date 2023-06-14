人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

强微绕量子态选择布居研究获进展

2023年06月14日08:51 | 来源：科技日报
小字号

科技日报兰州6月13日电 （记者颉满斌）记者13日从中国科学院近代物理研究所（以下简称近代物理所）获悉，该所原子物理中心科研人员在低能高电荷态离子电荷交换量子态选择机制研究方面取得进展。相关成果发表在美国物理学会杂志《物理评论研究》上。

先进离子源的问世使得高电荷态原子物理研究成为一个全新的领域。高电荷态离子具有大量空的量子态轨道，容易俘获中性物质中的原子分子电子，形成激发态并退激发射光子。因此，高电荷态离子电荷交换研究成为天文、聚变等高温极端环境诊断和建模研究的重要手段，并且在材料辐照、光刻技术以及X射线光源等领域具有重要应用。

然而，电荷交换中靶电子如何选择性布居到高电荷态离子的空量子轨道，涉及两原子中心量子态跃迁这一量子力学基本问题。低能高电荷态离子电荷交换强微扰的特点，使得准确测量量子态选择布居成为实验原子物理学家的梦想。如何描述电荷交换中靶原子的电子波函数在高电荷态离子强库仑场中的演化以及电子—电子关联效应，一直是理论学家面临的挑战。

科研人员基于近代物理所低能EBIS平台和反应显微成像谱仪装置，完全测量了Ar^8+与He电荷交换产生的反冲离子动量矢量二维谱。由于电荷交换中动量和能量守恒，反冲离子纵向和横向动量分别反映了电荷交换量子态选择及散射角信息。通过对比最近发展的两激活电子紧耦合理论方法，在考虑碰撞过程中电子—电子相互作用后，理论计算和实验测量所得态选择截面和散射角微分截面完全符合。由此，科研人员证实了低能高电荷态离子电荷交换碰撞中电子—电子相互作用的重要性。同时还发现电荷交换几率对碰撞参数（横向动量）非常敏感，而且和磁量子态散射截面上的振荡结构存在对应关系。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
当前已收获冬小麦面积达2.67亿亩 全国麦收进度过八成
　　人民网北京6月14日电 （记者李栋）农业农村部小麦机收调度显示，当前全国已收获冬小麦面积达2.67亿亩，进度过八成。 6月的鲁西北麦浪滚滚，到处呈现一派丰收景象。…
商品更靓、成果更实……第三届中非经贸博览会亮点抢先看
　　人民网北京6月13日电 （记者杨曦）6月13日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第三届中非经贸博览会及中非经贸合作有关情况，商务部副部长李飞介绍，第三届中非经贸博览会与前两届相比，有以下四个特点： 第一，平台影响更大。一是活动安排更丰富，我们秉持开放办会、合作办会的理念，会期内将举办各类活动近40场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部