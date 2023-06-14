张佳欣

明年今日，我们可能仍住在与此时此刻同样的房子里，开着同样的车，做着同样的工作。英国《新科学家》网站6月7日报道称，但从某方面来说，那时的地球可能已经不可挽回地发生了变化。

今年1月，英国气象局称，在向厄尔尼诺气候模式转变的推动下，全球气温飙升可能使2024年成为全球升温首次超过1.5℃的一年。科学家警告说，这将是地球的颠覆性时刻。

5月17日，英国气象局在为世界气象组织（WMO）编制的一份报告中表示，2023年到2027年中至少某一年，全球平均气温比工业化前水平高出1.5℃的可能性为66%，如果这一情况发生，将标志着全球升温首次突破《巴黎协定》设立的升温阈值。

一旦突破这一阈值，气候变化将给人们带来严重后果，或导致更加变化莫测且极端的热浪、旱情、野火、暴雨……尤其对于升温超过全球平均水平的地区来说，气候变化生死攸关。

冰盖融化

去年8月，发表在《通讯·地球与环境》上的研究称，北极变暖的速度是全球变暖速度的4倍多。在加拿大纽芬兰和拉布拉多北部地区，自20世纪初以来，冬季平均气温上升了1.5℃以上。

《新科学家》网站报道称，气候变暖导致冬季海冰形成的时间变晚，而破裂时间变早，这破坏了当地居民狩猎、捕鱼以及冰上活动等生活习俗。

在整个北极地区，气候变化正在对传统文化和社区福祉产生深远影响。数百年来，人们在文化、语言、知识共享、与土地和资源的联系以及粮食安全等各个方面都依赖寒冷和冰雪，这有利于形成一种深刻的身份认同。

科学家估计，冰盖融化的同时，中美洲、澳大利亚、印度尼西亚和亚马孙地区的降雨量将会减少。据2021年发表在《自然·气候变化》杂志上的研究表明，自21世纪以来，超过75%的热带雨林逐渐失去了“弹性”，这意味着它们受到野火、干旱等影响后很难恢复如初。如果热带雨林超过临界点，生态系统可能会迅速转变为广阔的热带稀树草原，并在转变过程中释放出数百亿吨二氧化碳。

海平面上升

根据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）的数据，如果地球变暖1.5℃，到本世纪末，北极融水将使全球海平面上升0.26—0.77米；升温2℃，预计海平面会额外上升10厘米，对1000万人造成负面影响或更严重的长期威胁。据《科学》杂志论文，升温1.5℃—2℃，可能引发格陵兰冰盖崩塌，这将导致全球海平面上升7米。

当前海平面上升已经在低洼地区产生了毁灭性的影响。南太平洋热带岛国瓦努阿图的经历足以让人们一瞥海平面上升带来的严重后果。

2015年，5级飓风帕姆袭击了瓦努阿图，带来了超过每小时300公里的阵风和4米高的潮汐。飓风席卷了村庄，也摧毁了当地家园，损毁了全国90%的粮食作物。紧随其后的是持续数月的严重干旱，进一步加剧了粮食和水资源短缺。

该国气象和地质灾害部门表示，海水污染了淡水井，影响了群岛上的水源，也破坏了基础设施。2022年12月，瓦努阿图宣布计划在未来两年内搬迁数十个村庄。人口的气候迁移或将是该国的常态。

越来越多的国家意识到，气候变化不仅导致海平面上升，也将威胁粮食安全。对英国来说，其20%的水果和蔬菜进口自气候变化对作物产量构成重大风险的国家。

珊瑚白化

在澳大利亚，由于海洋温度上升，80%的大堡礁遭受了严重的白化。

水温过高会导致珊瑚排出生活在其组织中的彩色藻类并变成白色。珊瑚是在海底“扎根”的固着动物，虽然它们可在白化事件中幸存下来，但这会阻碍它们的生长并影响繁殖。

白化事件正在越来越频繁地发生。生长最快的鹿角珊瑚和桌珊瑚也最容易受到气温升高的影响。全球平均升温1.5℃后的珊瑚礁将与今天的珊瑚礁和30年前的珊瑚礁截然不同。

据IPCC报告，如果升温达到2℃，珊瑚礁可能会完全不复存在，这将对蓬勃发展的旅游业造成致命打击。

《以色列时报》报道称，自2021年以来，阿布扎比环境署（EAD）一直致力于恢复珊瑚，当时，该海岸外的珊瑚礁在短短5年内面临第二次白化事件。最近，当地海洋科学家正试图使用珊瑚苗圃帮助恢复在变暖的海洋中死亡的珊瑚礁。

珊瑚的死亡只是因温度升高超过1.5℃而有可能触发的“临界点”事件之一。即使气温随后回落，这些变化也是无法恢复的：珊瑚消亡、永久冻土大范围融化、北极冰盖崩塌……科学家很难准确判断何时突破临界点，有些可能已经突破了。

随着限制升温1.5℃的目标变得不切实际，扭转气候变化的努力变得更加迫在眉睫。英国气象局气候学家理查·德贝茨称，指望人们超过1.5℃后“拨回”气候时钟在理论上是可能的，但现实越是过头，结果就越难挽回。

(责编：王震、陈键)

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