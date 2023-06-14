本报记者 邱海峰

近年来，山东省滨州市大力发展以风电设备为代表的新能源装备制造产业，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。图为滨州市惠民县一家风电装备制造企业的工人在赶制风电设备订单产品。

初宝瑞摄（人民视觉）

近来，多地围绕稳定和扩大制造业投资作出部署：广东提出实施“大项目”扩容增量行动，江苏强调支持制造业重点领域投资，河北明确加大生物制造产业招商引资力度……专家表示，当前，中国制造业升级发展态势明显，各地对制造业发展支持力度不断加大，叠加经济回升向好等利好因素，制造业投资持续增长有支撑。

增速高于整体投资水平

制造业投资是实体经济供给能力形成的基础和先行指标。今年以来，多地制造业投资持续增长，增速高于整体投资水平，成为固定资产投资中的一大亮点。

6月9日，“高质量发展调研行”广东主题采访情况介绍会在广州举行。广东省工业和信息化厅副厅长吴东文在会上介绍，广东正加快培育壮大战略性产业集群，着力开展传统产业提质升级专项行动。截至今年4月，广东全省工业投资增速连续26个月保持两位数增长，其中制造业投资同比增长24.1%，先进制造业投资增长25.6%，高技术制造业投资增长30.1%。

在湖北，当地抢抓国家实施制造业中长期贷款政策机遇，按下项目审核、资金投放“快进键”。截至今年5月底，共向国家推荐上报项目10批、8627个，总投资32061.4亿元，贷款需求8112.3亿元。

在河北，河北省工信厅组织开展“招商引资突破年”专项行动，围绕主导产业和县域特色产业集群，推动工业领域招商引资见实效。今年以来，已推动一批标志性制造业项目签约落地，投资额逾30亿元。

“2010年以来，我国制造业规模稳居世界第一，对于经济发展的支撑作用显著增强。从今年情况来看，我国制造业发展态势总体稳定，制造业投资在上年较快增长的基础上，继续保持稳定增长。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

扩大先进制造领域投资

在增加制造业投资过程中，扩大先进制造领域投资成为不少地方发力的重点。

日前，江苏省发布文件，提出加大制造业投资力度，聚焦节能环保、新一代信息技术、新能源等领域，扩大高技术产业和战略性新兴产业投资。发挥先进制造业基金、省产业链投资基金等引导扶持作用，支持16个先进制造业集群和50条重点产业链的强链固链延链项目建设。南京大学经济增长研究院院长沈坤荣表示，此次部署的投资亮点主要有3个方面，一是聚焦数字经济发展，包括数字化转型、智能化改造，二是绿色低碳经济发展，三是网络化、便捷化的基础设施能级提升。

围绕生物制造产业发展，河北省6月9日对外发布17条支持措施。河北省工业和信息化厅副厅长董继华介绍，在投资方面，将对新引进的生物制造领域世界500强、专精特新“小巨人”等企业完成固定资产投资给予一定落户奖励；同时，支持有关行业协会和产业联盟建设，促进产业园区招商引资、服务企业、提升能级，鼓励石家庄等地发展各具特色的生物制造产业集群，合理调整产业基金风险容忍度，带动社会资本加大对生物制造企业投资力度。

“稳住制造业投资，对稳增长有重要作用。”中国电子信息产业发展研究院规划所工业投资研究室主任李杨认为，其中，制造业数字化转型等方面空间较大，有助于推动工业经济发展实现质的稳步提升和量的合理增长。

政策效应将持续显现

接下来，制造业投资前景如何？中信证券宏观经济首席分析师程强认为，当前工业企业盈利月度降幅进入改善拐点，高技术制造业、新基建等领域投资保持较高景气，围绕“先进制造业集群”的制造业投资成为地方发展现代化产业体系重要抓手，预计制造业单月投资增速较前值有所回升。

“从下阶段情况来看，我国制造业投资持续增长仍然有不少有利条件。”付凌晖说，我国正处在产业升级快速发展阶段，新技术广泛渗透，传统产业改造升级步伐加快，新兴产业发展壮大，这些都会带动制造业投资增长。同时，新能源产业、数字经济相关制造业发展潜力巨大，为制造业投资持续增长提供有力支撑。此外，我国对制造业发展的支持力度不断加大，制造业中长期贷款近年保持较快增长，下阶段推动制造业发展的政策效应也会持续显现；随着经济恢复好转，将带动制造业发展，有利于制造业投资稳定增长。

“我们将在稳定和扩大制造业投资方面持续发力，统筹用好中央预算内投资、地方政府专项债券、结构性货币政策工具等，继续加大制造业中长期贷款投放力度，扩大工业和技术改造投资，推动企业技术改造和设备更新。”国家发展改革委新闻发言人孟玮说。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经