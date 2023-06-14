人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

"国家质量基础设施助推动力电池高质量发展"特色活动举办

2023年06月14日09:08 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月14日电 （记者杨曦） 据市场监管总局消息，6月10日，2023世界动力电池大会“国家质量基础设施助推动力电池高质量发展”特色活动在四川省宜宾市举办。市场监管总局总工程师黄国梁出席活动并致辞。

会议提出，国家质量基础设施是引导动力电池产业走向高质量发展的智能轨道，要加强质量基础设施建设投入，为动力电池产业链上下游企业提供优质集成服务；发挥质量基础设施支撑作用，不断提升动力电池产业质量安全和绿色低碳水平；完善质量政策制度措施，为动力电池产业发展营造良好市场环境。当前，新能源产业发展正处于重要战略机遇期，市场监管部门和各类质量技术机构要立足自身职责，共同为推进动力电池产业高质量发展贡献力量。

活动期间，发布“国家质量基础设施支撑新能源汽车产业联合行动倡议”；启动国家质量基础设施支撑新能源汽车产业联合体；宜宾市人民政府与中国计量科学研究院、市场监管总局认证认可技术研究中心、中国市场监管报社签署战略合作协议；同期还在世界动力电池大会专业展览上开设NQI展区。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：加快化肥减量增效技术推广应用 努力实现“一减三提”
　　人民网北京6月14日电 （记者王仁宏）6月13日，农业农村部在江苏省无锡市召开全国科学施肥现场观摩会，实地考察水稻侧深施肥现场，研究部署推进化肥减量增效、提高肥料利用率等科学施肥工作。 会议强调，要加快化肥减量增效技术推广应用，着力构建现代科学施肥技术体系、管理体系和制度体系，为全方位夯实粮食安全根基、加快建设农业强国提供有力支撑。…
农业农村部：深入推进人兽共患病源头防控
　　人民网北京6月14日电 （记者王仁宏）6月13日，农业农村部在河南省三门峡市召开全国畜间人兽共患病防控工作推进会，全面分析畜间人兽共患病防控面临的形势，部署下一阶段防控重点任务。 会议指出，近些年各级农业农村部门贯彻落实中央决策部署，全力做好畜间人兽共患病防控，取得积极成效。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部