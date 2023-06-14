人民网北京6月14日电 （记者杨曦） 据市场监管总局消息，6月10日，2023世界动力电池大会“国家质量基础设施助推动力电池高质量发展”特色活动在四川省宜宾市举办。市场监管总局总工程师黄国梁出席活动并致辞。

会议提出，国家质量基础设施是引导动力电池产业走向高质量发展的智能轨道，要加强质量基础设施建设投入，为动力电池产业链上下游企业提供优质集成服务；发挥质量基础设施支撑作用，不断提升动力电池产业质量安全和绿色低碳水平；完善质量政策制度措施，为动力电池产业发展营造良好市场环境。当前，新能源产业发展正处于重要战略机遇期，市场监管部门和各类质量技术机构要立足自身职责，共同为推进动力电池产业高质量发展贡献力量。

活动期间，发布“国家质量基础设施支撑新能源汽车产业联合行动倡议”；启动国家质量基础设施支撑新能源汽车产业联合体；宜宾市人民政府与中国计量科学研究院、市场监管总局认证认可技术研究中心、中国市场监管报社签署战略合作协议；同期还在世界动力电池大会专业展览上开设NQI展区。

(责编：杨曦、高雷)

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