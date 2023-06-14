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农业农村部：加快化肥减量增效技术推广应用 努力实现“一减三提”

2023年06月14日09:18 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者王仁宏）6月13日，农业农村部在江苏省无锡市召开全国科学施肥现场观摩会，实地考察水稻侧深施肥现场，研究部署推进化肥减量增效、提高肥料利用率等科学施肥工作。

会议强调，要加快化肥减量增效技术推广应用，着力构建现代科学施肥技术体系、管理体系和制度体系，为全方位夯实粮食安全根基、加快建设农业强国提供有力支撑。

会议指出，推进科学施肥是保障粮食和重要农产品稳定安全供给、加快形成绿色生产方式、实现资源节约高效利用的关键举措。在思路上，坚持以绿色发展理念为统领，做到增产与增效协调、生产与生态统筹、重点突破与整体推进结合。在路径上，突出抓好施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套应用，提高技术到位率。在目标上，努力实现“一减三提”，即农用化肥施用量实现稳中有降，有机肥施用面积占比、测土配方施肥覆盖率、化肥利用率稳步提升。

会议要求，各地要突出重点，强化措施，持续发力，促进施肥精准化、智能化、绿色化、专业化。

一要加强顶层设计。坚持系统观念，狠抓落实，把《到2025年化肥减量化行动方案》明确的目标任务、技术路径和重点内容落到实处。

二要强化科技服务。加强科学施肥理论创新和应用技术集中攻关，突破技术瓶颈，分区域、分作物集成推广科学施肥技术模式。

三要推进机制创新。构建上下联动、协同推进、示范带动的工作机制，发挥种植大户、专业化服务组织在规模化、标准化、机械化方面的示范作用，带动科学施肥水平提升。

四要规范项目管理。加强项目全过程监管，强化效果监测和科学评价，客观反映工作成效。

五要搞好宣传引导。采取灵活多样的形式，大力开展科学施肥技术培训，讲好“绿色发展”故事，让实用技术进入千家万户、落到田间地头。

(责编：王仁宏、高雷)
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