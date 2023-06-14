人民网北京6月14日电 （记者王仁宏）6月13日，农业农村部在河南省三门峡市召开全国畜间人兽共患病防控工作推进会，全面分析畜间人兽共患病防控面临的形势，部署下一阶段防控重点任务。

会议指出，近些年各级农业农村部门贯彻落实中央决策部署，全力做好畜间人兽共患病防控，取得积极成效。大部分重点人兽共患病畜间疫情稳中有降，全国疫情总体平稳。但受多方面因素影响，畜间人兽共患病发生和传播风险不容忽视，防控形势依然复杂严峻。

会议强调，各级农业农村部门要落实“人病兽防、关口前移”总体部署，加强部门联防联控和群防群控，深入推进人兽共患病源头防控。重点抓好牛羊布病、高致病性禽流感和包虫病防控，全面落实强制免疫制度，持续推进“先打后补”改革。加强检疫、调运、屠宰等关键环节监管，推进净化和区域化管理，防范和应对境外疫情传入，管控疫情流动传播风险。指导养殖场户和从业人员加强个人防护，强化基层动物防疫体系建设，提升畜间人兽共患病防控能力。统筹抓好非洲猪瘟等重大动物疫病和常见动物疫病防控，确保疫情平稳。

(责编：王仁宏、高雷)

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