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广州海关出台30项措施助推跨境贸易便利化

2023年06月14日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者王震）据广州海关消息，近日，海关总署在全国17个城市集中开展促进跨境贸易便利化专项行动。根据海关总署统一部署，广州海关出台30项工作措施，深度衔接国家营商环境创新试点城市改革，坚持安全监管与通关便利并重，聚焦市场主体，持续优化海关通关监管模式，提升对企服务水平，支持各类贸易业态发展，服务打造口岸营商环境示范高地，助推关区内广州、佛山等7地市跨境贸易便利化水平再上新台阶。

在口岸信息化建设方面，广州海关继续推进广州航空物流公共信息平台（二期）建设、口岸物流信息共享，推进电子化证书应用，为企业提供《入境货物检验检疫证明》和《出境检验检疫证书》在线申请、自助打印等服务。

在优化全链条通关监管方面，深化海关检查作业预约服务，方便企业预约在非海关工作时间办理海关业务事项。

在支持外贸产业升级和新业态健康持续发展方面，推动加工贸易提档升级，推进深化以企业为单元管理模式，简化手续办理。

在提升跨境通关物流链供应链安全畅通水平方面，扩大进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”应用覆盖面，支持空港口岸探索试点机坪“直提”“直装”创新模式。

在提升外贸市场主体获得感和满意度方面，加大高级认证企业（AEO）培育力度，让AEO企业享受更多通关便利。

随着专项行动的持续深入，广州海关关区口岸营商环境持续优化，2023年4月，该关进、出口整体通关时间分别为19.8小时、0.55小时，在全国报关单量前十的直属海关中稳居前3位。

(责编：王震、高雷)
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