市场监管总局召开中国企业信用年鉴编纂工作推进会议
2023年06月14日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者杨曦） 据市场监管总局消息，6月9日，市场监管总局召开中国企业信用年鉴编纂工作推进会议。
会议指出，编纂中国企业信用年鉴是总局部署的一项重要工作。年鉴能够记录改革创新历程、弘扬市场监管文化、提升制度自信。要突出政治性、专业性和创新性，立足实际并兼顾社会需要，注重延续性和文献价值。
会议要求，各单位要提高政治站位，加强组织领导、落实工作责任，突出信用特色，强化宣传,扩大年鉴影响力，确保高标准高质量推出首部中国企业信用年鉴。
(责编：杨曦、高雷)
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