人民网北京6月14日电 （记者王震）据天津海关消息，如今，随着天津海关“智慧旅检”的推进，旅客通关时间不断缩短，通关体验也更加便捷高效。

入境旅客们通过自助申报机，扫描个人健康申报码通关。同时，在海关“先期机检”模式下，托运行李同步接受海关机检查验，等待旅客领取……据了解，海关“先期机检”模式，是指旅客托运行李在到达行李转盘前，提前通过海关行李查验CT机进行查验。该机检设备具有视觉识别、智能审图等技术，对超量物品、濒危动植物及其制品、毒品等各类违禁品都能够实现迅速识别。除了少数存疑行李需要进行人工开箱查验之外，其他旅客的托运行李无需再次进行查验，进一步节省了旅客搬运行李和等待的时间。据统计，今年1-4月入境人员通关平均时长缩短60%。

随着天津海关“智慧旅检”项目的推进，天津滨海机场旅检现场逐步实现“高精度、高强度、高效率”的智慧监管，让入境旅客感受到“零排队、零搬运、零等待”的通关体验，保障旅客便捷通关，提高口岸监管效率。

(责编：王震、高雷)

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