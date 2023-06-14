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献礼父亲节 海澜之家打造公益影像展

2023年06月14日09:19 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者车柯蒙）2023年父亲节前夕，海澜之家品牌寻访100位中国父亲，并以“中国父亲的100份快乐”为主题，在北京、上海、广州、重庆等城市的主要地铁站点打造父亲节公益影像展。

海澜之家打造的父亲节公益影像展，生动展出了100位父亲的照片故事。这些父亲来自天南地北、各行各业，有一线城市的企业创始人，也有海滨之都的非遗传承人，有教师、医生、环卫工人，也有厨师、木匠、退休老人，父亲们情感真挚的讲述，和镜头互动里不经意流露的温情，吸引了不少行人游客驻足。

“虽然我的人生很丰富，但我再未经历过那样的喜悦，就是他出生时的那种喜悦”。对厦门大学的吴爸爸而言，成为一个父亲，就觉得快乐。

刘爸爸是一位普通的送水工，有三个孩子。对他而言，工作的辛苦不算什么，看着孩子们读书、长大，便感到无比自豪。而他最快乐的时刻，则是听见人生中的第一声“爸爸”。

来自长沙的邹爸爸经营了几间长沙特色小龙虾店，女儿也特别喜欢吃自己家的虾?。照片中，女儿眼睛里不小心溅入了辣油， 邹爸爸?边耐?地哄着女儿，?边细心地为她清理。而他至今记得，第一次带女儿偷偷喝可乐时，女儿惊喜万分的表情，那是他最大的快乐。

第一次叫爸爸，第一次学会走路，第一次独自奔跑……在父亲眼里，孩子的每一个第一次，都是他们的高光和快乐。参与孩子的人生，就是他快乐的最高等级。

“原来，父亲的快乐秘诀如此简单。我们眼中最微不足道的小事，都可以成为父亲最大的快乐。”一位观赏父亲节公益影像展的观众表示。

据介绍，今年是海澜之家陪伴国民的第21年，也是品牌深耕父亲节的第10年。10年间，海澜之家用心深挖每一位父亲背后的生活趣事、教育成长和陪伴关爱，打造系列插画和走心短片，塑造出更加丰富平等的家庭关系。

“好的服饰，需要展现个人光采，服务生命之美。因此，海澜之家以‘创造有生命力的服饰’为品牌理念，以‘适人体、优人态、合人需、达人意’为四大设计原则，赋予服饰新的生命力。海澜之家希望，每一个身穿海澜之家的国民和父亲，都能展现宽阔的肩膀，温暖的胸怀，独一无二的气质，陪伴孩子，或是奔向生命中的每个快乐时分。”海澜之家相关负责人表示。

(责编：王仁宏、高雷)
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