人民网北京6月14日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部总工程师赵志国日前在国际葡萄与葡萄酒产业大会上指出，要促进智能传感器、无人装备、大数据平台等在葡萄酒全产业链的推广应用。

“葡萄酒产业是一个集社会效益、经济效益、文化效益、民生效益于一体的重要产业。”赵志国指出，中国葡萄酒已经具备了较强的产业基础和发展优势，许多产区已形成若干独具特色、品质优异的葡萄酒产品，未来产业发展前景广阔。在当前消费升级的大背景下，以宁夏为代表的小产区和酒庄酒模式具有巨大发展潜力，有望为我国葡萄酒产业发展闯出一条新路。

赵志国表示，推动我国葡萄酒产业高质量发展，要抓好特色产区建设，探索产业发展新路径。以传统优势食品产区建设工作为切入点，立足本地特色原料优势，做好葡萄酒产品的品种创新、品质提升、品牌打造，形成差异化的特色食品产业竞争格局。加快数字技术应用，培育产业发展新动能。促进智能传感器、无人装备、大数据平台等在葡萄酒全产业链的推广应用，提升葡萄种植、采收等各环节技术水平，优化葡萄酒酿造过程工艺参数和产品品质风味，通过大数据分析为产品创新和产业升级提供指导。强化国际交流与合作，构建产业发展新格局。借助国际葡萄与葡萄酒产业大会平台，着力打造国际知名的葡萄酒商品交易中心和文化交流中心，加大宣传推广力度，持续提升中国葡萄酒的知名度和国际影响力，加快融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

(责编：申佳平、高雷)

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