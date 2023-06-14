人民网北京6月14日电 （记者杨曦） 在自然资源部今日举行的6月份例行新闻发布会上，自然资源部矿产资源保护监督司司长薄志平就2022年度全国矿产资源储量统计数据作简要介绍，数据显示，2022年，已有查明矿产资源储量的163个矿种中，近四成储量均有上升。

薄志平表示，矿产资源储量统计是自然资源统计工作的重要组成部分，是掌握资源家底、支撑自然资源高质量发展、保障能源资源安全的重要基础性工作。2020年5月1日，我国实施了新的矿产资源储量分类国家标准。三年来，自然资源部作出了一系列工作部署，构建了新分类标准下的统计制度，完成了矿产资源储量库新老分类数据转换，对储量库进行了全面清理，实现了两个全覆盖，即矿种全覆盖,生产矿山、在建矿山和停产矿山的储量填报全覆盖。通过建立常态化的质量监控机制，按年度对统计数据开展全面核查、重点检查和综合评估，建立问题台账，“抓源头、补缺项、遏增项”，数据及时性、全面性和准确性得到了显著提升，新分类标准下的资源储量数据框架和体系已全面形成。

薄志平介绍，根据2022年度全国矿产资源储量统计数据，已有查明矿产资源储量的163个矿种中，近四成储量均有上升。

油气矿产方面：2022年剩余技术可采储量均有不同幅度增长，其中石油同比增长3.2%；天然气同比增长3.6%；页岩气同比增长3.0%；煤层气与去年基本持平。2022年度有3个油气田新增石油储量规模达到大型，分别为塔里木盆地的富满油田、河套盆地的巴彦油田和渤海湾海域的渤中26-6油田；有6个油气田新增天然气储量规模达到大型，分别为四川盆地的天府气田、蓬莱气田，鄂尔多斯盆地的苏里格气田、青石峁气田，塔里木盆地的顺北油田和琼东南盆地的宝岛21-1气田。

非油气矿产方面：锂、钴、镍等战略性新兴矿产储量分别同比增加57%、14.5%和3%；铜、铅、锌等大宗矿产储量分别同比增加16.7%、7.1%和4.2%；铍、锗、镓等稀有金属储量分别同比增加11.7%、7.9%和16.5%；金矿同比增加5.5%；非金属中，普通萤石、晶质石墨同比增加27.8%和3.5%。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经