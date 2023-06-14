人民网北京6月14日电 （记者杨曦） 今日，自然资源部举行6月份例行新闻发布会，会上发布了《关于在经济发展用地要素保障工作中严守底线的通知》（以下简称《通知》）。

自然资源部耕地保护监督司副司长杨祝晖表示，自然资源部坚持把“严守资源安全底线”作为自然资源工作的首要职责。《通知》正是坚持底线思维，更好地统筹好发展与安全的具体体现。《通知》与《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》相互衔接、相辅相成，主要是为了督促提醒地方在做好用地要素保障、服务好经济发展的同时，也不能忘记守住底线，坚决防止出现违法占用耕地、用地粗放浪费、破坏生态和人居环境、侵害群众合法权益等突破底线、红线的行为。

杨祝晖介绍，《通知》重点围绕落实最严格的耕地保护制度、生态环境保护制度和节约集约用地制度等管理底线，作出了10条具体规定，可以概括为6个方面：

一是在加强规划管控方面，强调坚持以国土空间规划作为用地依据，不得违反国土空间规划和“三区三线”管控规则批准用地；强化土地利用计划管控约束，严禁无计划、超计划批准用地。

二是在严格耕地保护方面，要求落实永久基本农田特殊保护要求，严禁违法批准占用和擅自调整永久基本农田；进一步规范耕地占补平衡，强调应当依据国土空间规划和生态环境保护要求实施补充耕地项目；要稳妥有序落实耕地进出平衡，要求各地有计划、有节奏、分类别、分区域逐步推动耕地调入。

三是严守生态保护红线方面，坚决杜绝各类破坏生态环境、违反生态保护红线管控要求的违法建设行为。

四是严控新增城镇建设用地方面，分阶段明确规划期内增量空间使用规模，避免“寅吃卯粮”。

五是着力推进节约集约用地方面，强调严格执行土地使用标准，对于不符合标准的用地，坚决予以核减；加大存量土地盘活处置力度，特别是，加大对园区批而未供、闲置土地清查摸底和处置力度。

六是切实维护群众合法权益方面，强调实施土地征收、先行用地、城乡建设用地增减挂钩，收回国有农用地等直接关系群众利益的用地行为，要严格落实法律规定，确保程序规范、补偿到位。实施复垦复耕，要充分尊重农民意愿，根据实际情况适当给予经济补偿，要留出一定过渡期，坚决防止“简单化”“一刀切”。

(责编：杨曦、高雷)

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