王绍绍

5G渔船、智慧港口、海洋碳汇……近年来，我国海洋自主创新能力不断加强，产业结构持续优化，海洋产业链建设迎来高质量发展。在刚刚过去的第十五个世界海洋日上，“保护海洋生态系统 人与自然和谐共生”成了备受关注的议题。

多位专家学者在接受人民网采访时表示，海洋是生命的摇篮，支持海洋产业创新发展，正成为推动我国海洋经济增长的新动能。依托丰富的海洋资源，发展海洋经济、建设海洋强国，对于我国经济社会的可持续发展具有重要的战略意义。

驱动海洋经济数字化转型

创新是海洋经济高质量发展的核心动能。《国家海洋创新指数报告2022》（以下简称《报告》）显示，我国国家海洋创新指数保持平稳增长态势，年均增长率为7.81%。

“在深海勘探和开发技术方面，我国处于领先地位，同时，在航运、造船、港口管理等方面也具备很高的技术实力。”中国船舶重工集团公司第七〇二研究所副所长叶聪认为，要进一步推动海洋产业的自主创新，信息化、智能化、数字化发展是重中之重。

2021年浙江海洋经济的数字化改革已全面启动，“海上综合智治”建设，通过归集海上气象数据、锚地信息，搭建起智能预警、防台抗台管理等“N个具体应用”的智慧海洋应用平台；智慧海洋大数据中心汇集众多公开的海洋数据，提供海洋水体环境和地理环境数据服务，海上智控平台“海上大脑”为海上交通运输业筑起一道安全保障防火墙。

此外，我国首个5G海洋专网+5G数字渔船系统解决方案也成功实践，通过5G数字渔船系统，渔政监管部门可以实时掌握告警信息、台风路径信息等实时生产作业态势，及时监管渔船出海状况。

目前，我国海洋经济数字化创新转型卓有成效，但仍面临一些挑战。业内专家表示，我国海洋产业覆盖面广量大、采集点众多、数据复杂且分散，导致数据汇集存储难度大，与此同时，数据采集人员能力不足、素质不高，造成数据不完整、实时性较差等问题频繁出现。同时，推进转型的要素供给不足。目前缺乏既掌握数字技术又精通海洋业务的复合型人才，难以实现数字技术与海洋产业的深度融合，无法满足海洋产业数字化转型的服务需求，此外，新型基础设施建设、科研教育投入等均有待加强。

“将来海洋产业新的增长点必须以科技来带动，依靠科技创新拓宽海洋经济发展空间。要注重激活政策、人才、资金等多要素支撑力度，培养涉海多学科交叉的复合型人才，靠自主创新抢占海洋科技制高点。”上述专家说。

加强港城一体陆海统筹

我国是陆海兼备的大国，坚持陆海统筹、山海互济，是激发海洋经济潜力的有效途径。华北理工大学教授张福成表示，发挥港口群、产业群和城市群的互动互促，是沿海区域发展的强大内生动力。发挥“港产城一体化发展”优势，对于做强海洋经济具有重大意义。

加强陆海统筹要推动海洋经济深度融入区域重大战略，加快建设现代海洋产业体系，加快建设高质量海洋经济发展示范区、特色海洋产业集群和现代化海洋城市。

智慧港口为沿海区域产业发展和城市的整合提供有力保障。宁波舟山港已建设完成全省沿海港口统一的生产业务指挥中心数字化协同平台，通过全要素数字化管理，实现了全省五大港域生产运营的一体化。在宁波市与舟山港的优势互补下，宁波舟山港积极打造港口物流电商平台，推进单一窗口、单证无纸化项目，于2019年成为全国首个实现集装箱进出口全程操作无纸化、物流节点可视化的港口。

“陆海统筹要科学布局，下一步，要完善陆海统筹的空间规划与治理体系。以城区、港区、湾区为抓手，推动海洋产业协同集聚，发挥互补优势，共享发展成果。”上述专家说。

激发海洋生态产业潜力

海洋生态产业高质量发展是实现“产业生态化”与“生态产业化”的重要基础。海洋生态产业的持续稳定健康发展，将推动海洋经济质效齐升，有力支撑生态经济效益的和谐统一。

2022年10月，浙江省温州市沿浦镇正式完成1万吨海洋渔业碳汇交易，并以此次渔业碳汇交易为契机，完善渔业碳汇市场化交易体制机制，打造浙江省养殖渔业碳汇交易模式，为全国大范围、大规模交易积累试点经验，提供成熟模式，为实现海水养殖碳汇价值的市场化提供示范。

据了解，渔业碳汇是指在贝藻类等海洋水产养殖过程中，可以吸收大气中的二氧化碳，并将其固定、储存下来，并通过捕捞和收获将这些碳移出水体，可实现海洋养殖与降低碳排放双赢。

发展渔业碳汇生态系统，正成为海洋生态经济发展的新着力点。海水养殖设备不仅能养鱼，还是“网红”旅游打卡点；海草床不仅能还能降低碳排放。海洋资源开展合理有效地利用与管理，在维护人类利益的同时又能够最大限度地减少对环境和生态造成的损害。

“海洋生态产业当前还存在诸如生态损害严重、监管运行低效、技术瓶颈困境、社会关注不足等问题。”业内专家认为，海洋经济的发展路径要加强海洋生态环境的协同治理，即跨自然、行政、部门边界的协同治理。构建陆海统筹的海洋生态产业发展监管体制，分别在中央和地方建立常态化的监测体系与统筹机构。推动海洋生态产业关键技术创新，鼓励社会力量参与海洋生态产业建设。

“做好海岸带海陆不同地域系统开发保护功能的协调统筹规划。以海域生态环境质量变化作为衡量陆域海岸带高质量发展状态的特征值，增强现代海洋科技创新能力和产业化能力，打造海洋先导产业集群，为沿海经济发展提供新动能和新赛道。构建生态产业化和产业生态化的海洋生态体系。”中国科学院可持续发展研究中心主任樊杰说。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)

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