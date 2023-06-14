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设计时速350公里！莱荣高铁正式进入静态验收阶段

2023年06月14日10:17 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，近日，莱荣高铁正式进入静态验收阶段，标志着莱荣高铁距离开通运营更进一步。

静态验收是新建铁路工程竣工验收的重要环节，涵盖工务、通信、信号、电力等多个专业，是对工程建设质量、设备安装调试质量的全面体检，对判定工程质量是否合格、确定工程能否按期投入运营具有关键作用。此次静态验收工作将持续20天左右，随后开展联调联试及运行试验等工作。

今年以来，中国铁路济南局集团有限公司围绕加快交通强国山东示范区建设，以打造“轨道上的山东”为目标，树立赶早提前意识、节约意识、有为意识和担当意识，按照施工节点和工期，安全优质推进莱荣高铁建设。他们与施工单位加强协调配合，配齐配强各专业人员，做到尽早介入、深度介入、全程介入，进一步强化全过程质量管控体系建设，严把源头质量，确保线路按期开通运营。

莱荣高铁作为山东“四横六纵三环”高速铁路网的重要组成部分，是胶东半岛地区交通运输的一条主要通道。线路起自莱西站，终到荣成站，沿线设莱阳南、海阳、乳山南、威海南海、文登南等站，全长约193公里，设计时速350公里。

莱荣高铁开通运营后，将助力打造“莱西市域0.5小时、胶东半岛1小时、山东省内2小时”快速交通圈，对于补强胶东半岛地区路网短板、发挥沿线旅游资源优势、构建现代化高铁路网具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)
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