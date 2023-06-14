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海关总署推出优化营商环境16条

2023年06月14日09:36 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者王震）6月13日上午，海关总署召开例行记者通报会。海关总署综合业务司司长吴海平介绍，6月12日，海关总署在海关职责范围内，推出了优化营商环境16条，为营造市场化、法治化和国际化一流营商环境作出海关贡献，进一步稳定社会预期，提振外贸发展信心。

从内容上看，16条可以概括为“4个促进”：

一是促进进出口物流畅通。扩大“船边直提”“抵港直装”“联动接卸”等便利化措施试点范围，保障属地查检鲜活易腐商品绿色通道畅通运行，优化高新技术设备监管查验流程，加快重要农产品检疫准入，对进口原油实施快检快放，加快进口煤炭、水泥等大宗资源商品检验放行，持续提升跨境物流效率。这些措施就一个目的，就是让货物快进快出。

二是促进跨境贸易便利化。深入推进国际贸易“单一窗口”建设，拓展更多便利功能和服务；在具备条件的口岸开展“智慧口岸”建设试点，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），服务自由贸易协定更好发挥效能，进一步推动贸易自由化便利化。

三是促进企业减负增效。减负方面，进一步便利企业出口退税办理；进一步扩大主动披露政策适用范围，为企业提供容错纠错、守法便利通道。增效方面，加大“专精特新”企业信用培育力度；继续扩大海关“经认证的经营者”（AEO）互认范围，推动AEO企业在境内外享受通关便利；做好技术性贸易措施咨询服务工作，积极帮扶企业应对不合理贸易壁垒；强化自主品牌知识产权海关保护，帮助企业拓展国际市场；加强重点商品进出口监测，为企业做好数字化统计服务。

四是促进外贸创新发展。加快推进综合保税区综合改革，不断完善政策、拓展功能、简化手续、优化服务；创新海关监管机制，推动加工贸易提挡升级；促进边境贸易创新发展；有序开展跨境电商海关监管综合改革，推动跨境电商健康发展；拓展保税维修业务范围，支持保税维修新业态持续发展。

吴海平表示，为充分释放政策红利，下一步，海关总署将从三个方面着力抓好16条落实落地。一是要求全国海关对16条因地制宜出台细化的配套举措，深入开展调查研究，及时回应企业诉求，强化政策措施协同效应。二是巩固深化“海关关长送政策上门”服务，深入企业送政策、听意见、解难题，加强政策措施宣传，有针对性解决企业面临的实际困难。三是强化政策措施落实反馈，要求全国海关第一时间反馈落实中的重要情况，确保政策措施落到实处，让企业有更多实实在在的获得感。

(责编：王震、高雷)
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