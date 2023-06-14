人民网北京6月14日电 （记者赵竹青）在第七个“全国科技工作者日”北京主场活动期间，国家科技传播中心首展正式开展。记者从中国科协科学技术传播中心获悉，该展览于6月12日起面向团体公众开放。

国家科技传播中心首展以中华科技文明为主题，分四个篇章分别讲述古代科技取得的辉煌成就，近现代科技救国、科技报国思潮和新时代科技强国实践，以物见事、以事见人、以人见精神，绘制出中国科技人物史志的“清明上河图”和中国科技发展成就的“千里江山图”，全景式展示中华科技文明源远流长、革故鼎新、自强不息、以民为本、科技致善、兼容并包等深刻内涵，弘扬中华文明蕴含的全人类共同价值，为民族复兴立根铸魂，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。

该展览为沉浸式数字展，设在国家科技传播中心一层展厅。超大立面弧形屏和地屏结合成具有纵深感的沉浸式空间，营造出极佳的沉浸式叙事体验场景，LED超高清屏幕显示系统与音响系统、灯光系统联动，使得展览具备高沉浸和丰富的裸眼3D效果。

截至6月9日，共有2000多人观看了中华科技文明展（序），既有在关键核心技术攻坚战中发挥重要作用的科研中坚力量，也有在高水平自立自强道路上勇当先锋的科技工作者，包括第三届全国创新争先奖的全体获奖者、世界工程组织联合会中国委员会委员和高校、科研院所等机构的专家学者。

(责编：赵竹青、高雷)

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