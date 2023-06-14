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国内油价小幅度下调 业界：国际油价短期或将偏弱运行

2023年06月14日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者杜燕飞）国家发改委13日发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自6月13日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低55元和50元。折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别下调0.04元、0.05元和0.04元。

2023年国内成品油历次价格调整。数据来源：国家发改委网站

2023年国内成品油历次价格调整。数据来源：国家发改委网站

至此，国内油价迎来年内第6次下调。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱汽油将少花2元。本次调价后，今年国内成品油价格调整呈现“四涨六跌两搁浅”格局。涨跌互抵后，汽油、柴油累计每吨均下调15元。

多家分析机构认为，本轮调价周期内，产油国自去年10月以来的第三次减产决议一度支撑油价上涨，但全球经济和需求增速下滑继续对油价造成打压。“欧佩克+”召开会议决定延长当前减产协议，并将明年的产量目标下调约140万桶/日；沙特在此基础上7月自愿额外减产100万桶/日。由于原油减产刺激力度不及预期，叠加美国汽油库存大幅增加，油价在震荡中小幅下跌。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（5月30日—6月12日）国际油价小幅下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降2.34%。

下一次成品油调价窗口将于6月28日24时开启。对此，金联创成品油分析师马建彩认为，受国际油价连续大跌影响，进入新一轮计价周期后，原油变化率以宽幅负向开端。后期国际油价或适度回调，但短期内利空因素难消，新一轮成品油价格下调概率依然较大。

“短期油价承压下行风险依然较大。”卓创资讯成品油分析师高青翠认为，按照当前原油价格测算，下一轮调价初始变化率负值运行，汽柴油零售限价存“两连跌”预期。

在隆众资讯成品油分析师李彦看来，虽然近期油价表现偏弱势，但美国夏季出行高峰已经到来，且欧佩克+坚定推进减产，预计下一轮成品油调价存在搁浅的预期。

国家发改委价格监测中心预计，短期来看油价仍可能偏弱运行。“欧佩克+”继续减产对油价托底意图明显，但当前美欧等发达经济体通胀呈现黏性强、回落慢的特征，叠加升息对全球经济增长带来负面影响，需求疲软将是影响油价偏弱运行的主要因素。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油8.6元/升

西藏拉萨：92号汽油8.36元/升

云南昆明：92号汽油7.63元/升

贵州贵阳：92号汽油7.61元/升

四川成都：92号汽油7.58元/升

重庆：92号汽油7.55元/升

广西南宁：92号汽油7.54元/升

广东广州：92号汽油7.5元/升

湖北武汉：92号汽油7.49元/升

河南郑州；92号汽油7.49元/升

北京：92号汽油7.48元/升

甘肃兰州：92号汽油7.48元/升

河北石家庄：92号汽油7.48元/升

天津：92号汽油7.48元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.45元/升

江苏南京：92号汽油7.46元/升

浙江杭州：92号汽油7.45元/升

福建福州：92号汽油7.45元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.45元/升

吉林长春：92号汽油7.45元/升

上海：92号汽油7.45元/升

山东济南：92号汽油7.45元/升

江西南昌：92号汽油7.45元/升

青海西宁：92号汽油7.44元/升

安徽合肥：92号汽油7.44元/升

湖南长沙：92号汽油7.44元/升

山西太原：92号汽油7.43元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.42元/升

宁夏银川：92号汽油7.39元/升

陕西西安：92号汽油7.37元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.26元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：王仁宏、高雷)
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