海关总署：今年海关将继续加大知识产权保护力度
2023年06月14日09:49 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月14日电 （记者王震）6月13日上午，海关总署召开例行记者通报会，介绍海关总署优化营商环境16条有关情况。海关总署综合业务司司长吴海平表示，今年海关将继续加大知识产权保护力度。
吴海平介绍，在优化营商环境16条中，知识产权海关保护主要有三方面措施：
一是继续开展知识产权海关保护“龙腾行动2023”。这是连续第7年开展该专项行动，目的就是强化自主品牌知识产权海关保护，为中小企业海外维权提供指导和支持是今年“龙腾行动”的重点工作。
二是开展寄递渠道知识产权保护“蓝网行动2023”。这个专项行动与喜欢网购的人密切相关。海关针对进出境邮递、快件和跨境电商领域侵权多发态势，开展专项治理，组织执法力量集中加大对“化整为零”“蚂蚁搬家”式侵权行为的打击力度，提高寄递渠道侵权打击效能。
三是加强对跨境电商企业知识产权政策宣讲和风险提示，鼓励企业加快自主品牌培育，提升企业守法经营意识，防范化解侵权风险，拓展国际市场。
同时，注重加强对中小企业知识产权海关保护，鼓励有知识产权保护需求的中小企业就企业商标、核心专利等申请海关保护备案，引导企业积极运用知识产权海关保护措施维护合法权益，提升企业知识产权维权能力。
(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国内油价小幅度下调 业界：国际油价短期或将偏弱运行
- 人民网北京6月14日电 （记者杜燕飞）国家发改委13日发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自6月13日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低55元和50元。折合升价，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别下调0.04元、0.05元和0.04元。…
- 评论
- 关注