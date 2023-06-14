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海关总署：今年海关将继续加大知识产权保护力度

2023年06月14日09:49 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者王震）6月13日上午，海关总署召开例行记者通报会，介绍海关总署优化营商环境16条有关情况。海关总署综合业务司司长吴海平表示，今年海关将继续加大知识产权保护力度。

吴海平介绍，在优化营商环境16条中，知识产权海关保护主要有三方面措施：

一是继续开展知识产权海关保护“龙腾行动2023”。这是连续第7年开展该专项行动，目的就是强化自主品牌知识产权海关保护，为中小企业海外维权提供指导和支持是今年“龙腾行动”的重点工作。

二是开展寄递渠道知识产权保护“蓝网行动2023”。这个专项行动与喜欢网购的人密切相关。海关针对进出境邮递、快件和跨境电商领域侵权多发态势，开展专项治理，组织执法力量集中加大对“化整为零”“蚂蚁搬家”式侵权行为的打击力度，提高寄递渠道侵权打击效能。

三是加强对跨境电商企业知识产权政策宣讲和风险提示，鼓励企业加快自主品牌培育，提升企业守法经营意识，防范化解侵权风险，拓展国际市场。

同时，注重加强对中小企业知识产权海关保护，鼓励有知识产权保护需求的中小企业就企业商标、核心专利等申请海关保护备案，引导企业积极运用知识产权海关保护措施维护合法权益，提升企业知识产权维权能力。

(责编：王震、高雷)
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