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海关总署：前5个月有进出口实绩的外贸企业同比增加7.3%

2023年06月14日10:05 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者王震）6月13日上午，海关总署召开例行记者通报会，介绍海关总署优化营商环境16条有关情况。海关总署综合业务司司长吴海平介绍，去年，我国有进出口实绩的外贸企业59.8万家，同比增加5.6%。今年前5个月，有进出口实绩的外贸企业同比增加7.3%。

吴海平指出，去年，海关总署专门出台了助企纾困降成本7项措施和帮扶中小企业纾困解难6项措施，同时深化“海关关长送政策上门”、结对帮扶、12360热线服务机制，帮助企业解决实际困难，有效激发了外贸企业的活力。

此次海关总署出台优化营商环境16条，围绕帮助企业减负增效，有针对性提出了很多措施，概括来讲就是“三增一降”。

一是增加企业便利。如，进一步便利出口退税办理，会同税务总局推动实现企业出口退税报关单、发票“免填报”，便利企业出口退税申报，让企业早拿到退税，早受益。以共建“一带一路”国家（地区）为重点继续扩大海关“经认证的经营者”（AEO）互认范围，推动AEO企业在境内外享受通关便利。

二是增强企业活力。首先是重点培育“专精特新”企业成长。同时，加强高级认证企业培育，力争到2023年底高级认证企业数量较2022年同期增长10%。强化知识产权海关保护，开展“龙腾行动2023”“蓝网行动2023”，护航企业创新发展。

三是增进企业服务。针对企业“走出去”需求，强化技术性贸易措施咨询服务，充分发挥WTO/TBT国家通报咨询中心、WTO/SPS国家通报咨询中心作用，积极帮扶企业应对不合理贸易壁垒。不断创新面向社会公众的数字化统计服务，做好外贸数据发布，更好为企业开展进出口、拓展国际市场提供决策参考。

四是降低企业成本。进一步扩大主动披露政策适用范围，对符合要求的企业依法从轻、减轻或不予行政处罚，依法减免缴纳税款滞纳金。同时，帮助和引导企业用好用足税收优惠政策，促进企业技术创新进步和产业转型升级。进一步推动RCEP高质量实施，服务企业应享尽享自贸协定关税优惠。

(责编：王震、高雷)
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