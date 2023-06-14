“千村示范、万村整治”工程，简称“千万工程”，是“绿水青山就是金山银山”理念在浙江基层农村的成功实践。“千万工程”实施20年来，浙江农民的生产生活发生了巨大变化。宜居宜业的和美乡村、生生不息的文化传承、绿水青山的美丽家园、融合升级的富民产业，一幅幅生动画卷在之江大地徐徐展开。

浙北湖州的石灰岩品质优良，经年累月的开采，让这片曾经的“江南清丽地”因此蒙尘。当地下决心关停矿山之后，将卖矿石变为卖风景、从靠山吃山变成养山富山，生态已经成为今天湖州发展的最大优势。当地留住了“绿”，也迎来了“青”，越来越多青年人才前往乡村，在茶田绿野间放松身心，追求梦想。央视新闻《“千万工程”20年》，一起看美丽乡村的“只此青绿”→

监制丨刘鑫 席罗曦

制片人丨王宇 李雯婷

记者丨黄政龙 冯小洁

摄像丨荆雪飞 沈汤孝吉 王树成

剪辑丨张莹

包装丨蒋朝君

视觉丨顾煊培

合作丨湖州市新闻传媒中心 德清县新闻中心

(责编：胡永秋、袁勃)

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