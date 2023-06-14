“千万工程”20年 | 浙江：美丽乡村的“只此青绿”
2023年06月14日13:07 | 来源：央视新闻客户端
小字号
“千村示范、万村整治”工程，简称“千万工程”，是“绿水青山就是金山银山”理念在浙江基层农村的成功实践。“千万工程”实施20年来，浙江农民的生产生活发生了巨大变化。宜居宜业的和美乡村、生生不息的文化传承、绿水青山的美丽家园、融合升级的富民产业，一幅幅生动画卷在之江大地徐徐展开。
浙北湖州的石灰岩品质优良，经年累月的开采，让这片曾经的“江南清丽地”因此蒙尘。当地下决心关停矿山之后，将卖矿石变为卖风景、从靠山吃山变成养山富山，生态已经成为今天湖州发展的最大优势。当地留住了“绿”，也迎来了“青”，越来越多青年人才前往乡村，在茶田绿野间放松身心，追求梦想。央视新闻《“千万工程”20年》，一起看美丽乡村的“只此青绿”→
监制丨刘鑫 席罗曦
制片人丨王宇 李雯婷
记者丨黄政龙 冯小洁
摄像丨荆雪飞 沈汤孝吉 王树成
剪辑丨张莹
包装丨蒋朝君
视觉丨顾煊培
合作丨湖州市新闻传媒中心 德清县新闻中心
(责编：胡永秋、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2022年度我国近四成矿产资源储量均有上升
- 人民网北京6月14日电 （记者杨曦） 在自然资源部今日举行的6月份例行新闻发布会上，自然资源部矿产资源保护监督司司长薄志平就2022年度全国矿产资源储量统计数据作简要介绍，数据显示，2022年，已有查明矿产资源储量的163个矿种中，近四成储量均有上升。 薄志平表示，矿产资源储量统计是自然资源统计工作的重要组成部分，是掌握资源家底、支撑自然资源高质量发展、保障能源资源安全的重要基础性工作。…
- 评论
- 关注