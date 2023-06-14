人民网北京6月14日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，6月15日起，京津城际铁路列车运行图进行调整，精准实施“一日一图”，部分车次采用复兴号动车组重联或长编动车组的运行方式，进一步提升运力。

据悉，京津城际铁路是中国第一条设计时速350公里的高速铁路，自2008年8月1日开通以来，京津城际铁路客流持续增长。

中国铁路北京局集团有限公司针对旅客出行高峰时段运力较为紧张的实际，广泛开展调查研究，找准问题关键，深入挖潜、优化运行组织，努力提升京津城际铁路高峰时段的运输能力。

铁路部门提示，京津城际铁路新的列车运行图实施后，车次及开行时刻均发生变化，请旅客及时关注车站公告或登录铁路12306官方网站或下载铁路12306App查询相关信息。

(责编：王连香、高雷)

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