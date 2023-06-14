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自然资源部答人民网记者问：锂矿市场开发意愿大幅增强

2023年06月14日15:37 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （王绍绍）14日，自然资源部举行6月份例行新闻发布会。会上公布了2022年度全国矿产资源储量统计数据，2022年，已有查明矿产资源储量的163个矿种中，近四成储量均有上升。在非油气矿产方面，锂、钴、镍等战略性新兴矿产储量分别同比增加57%、14.5%和3%。

人民网记者提问。伦晓璇摄

人民网记者提问。伦晓璇摄

会上，自然资源部矿产资源保护监督司司长薄志平就2022年度锂矿储量大幅上涨的原因及锂矿开发利用现状回答了人民网记者提问，他表示，锂被誉为是绿色能源金属和白色石油，广泛应用于储能、化工、医药、冶金、电子工业等领域。随着全球绿色低碳转型和新能源汽车快速发展，锂资源的战略地位日益凸显，各国纷纷将锂列入其关键矿产目录，高度关注锂资源供应安全。全球锂资源丰富，但分布不均，主要分布在阿根廷、玻利维亚、智利、澳大利亚、中国和美国等国。

“我国锂矿种类丰富，有盐湖卤水锂矿、锂辉石矿和锂云母矿，但总体品位较低，优质锂资源较少。主要分布在江西、青海、四川和西藏等4省（区），另外河南和新疆也有少量分布。”薄志平介绍，根据2022年度统计数据表明，我国锂矿储量（折氧化锂储量）同比上涨57%，其中江西储量超过青海和四川，居全国第一，占全国总量的40%。

薄志平透露，2022年度全国锂矿储量增量主要在江西，占增量的94.5%，来自于江西宜春市的两个锂矿山。宜春锂矿床类型主要为锂云母型，多为低品位含锂的陶瓷土矿。由于覆盖层薄，大多采用露天方式开采。随着锂云母提锂技术提升，成本大幅下降，同时锂电新能源产业兴起对锂矿的需求也同步上涨，市场开发意愿大幅增强，所以宜春的锂矿在国内快速释放锂资源供给增量方面优势明显。

“但是，随着含锂的陶瓷土矿开发利用规模快速增长，长石粉和锂渣的产出量将大量增长，科学处置、综合利用长石粉和锂渣已成为当地锂电新能源产业发展需要特别关注和解决的问题。”薄志平说。

(责编：郭思邈、高雷)
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