人民网北京6月14日电 （记者杨曦）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍深化营商环境重点领域改革有关情况。市场监管总局登记注册局局长任端平表示，党中央国务院高度重视涉企违规收费问题，企业与社会也高度关注。市场监管总局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦依法履职，注重部门协同，多措并举深入治理违规收费问题，切实推动降费减负各项优惠政策落到实处。

任端平介绍，主要采取以下几方面的措施：

一是持续开展重点领域涉企违规收费问题整治。自组建以来，市场监管总局持续开展涉企违规收费治理专项行动，取得积极进展。2022年，组织开展涉企违规收费专项整治行动，同时会同发展改革委、财政部、工业和信息化部等11个部门开展联合督查检查。坚持重拳出击、猛药去疴，共检查收费单位11.7万家，查处违规收费案件2622件，为企业直接减负超过63亿元。对情节严重、性质恶劣的典型案例，持续加大曝光力度。

二是部署今年涉企违规收费整治和交叉检查工作。今年4月，总局印发通知，部署开展涉企违规收费整治和交叉检查工作，重点检查政府部门及下属单位、金融领域、公用企业等领域收费问题，突出政策红利落实，严查行政审批中介服务收费、商业银行强制收费、电力工程安装收费等领域违法行为，着力降低企业制度性交易成本、融资成本和用能成本。目前，总局正组织部分地方开展跨省交叉检查工作。

三是开展涉企违规收费问题整改情况“回头看”。聚焦乱收费的处理情况和效果评估，要求各地市场监管部门对检查发现的问题进行全面回顾，防止查而不纠、落实不力、敷衍塞责、久拖不决。同时对违规收费主体整改落实情况进行跟踪评估，杜绝问题不解决、整改不到位。

“下一步，市场监管总局将深入贯彻党中央、国务院重大决策部署，持续开展涉企违规收费整治，推进长效机制建设，加强公正执法力度、提升治理效能，优化监管服务，强化部门协同、巩固治理成效，对接企业诉求，切实降低企业负担，维护企业合法权益，为企业健康发展营造良好的市场环境。”任端平说。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经