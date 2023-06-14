人民网北京6月14日电 （记者申佳平）“营商环境没有最好，只有更好。”6月14日，国家发展改革委副秘书长袁达在国务院政策例行吹风会上表示，下一步要分批次加快推出针对性政策措施，深化营商环境重点领域改革，将突出做好三个“着力”。

袁达介绍，近年来，各部门、各地方从企业实际需求出发，打造市场化、法治化、国际化营商环境，为培育和激发经营主体活力，推动高质量发展提供了有力支撑。

第一，加强产权和知识产权保护，坚定企业发展信心。推动出台并深入实施《中小企业促进法》、《外商投资法》及其实施条例、《优化营商环境条例》《促进个体工商户发展条例》等法律法规，推动涉企冤错案件依法甄别纠正常态化机制化，健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制。加强知识产权保护和运用，实施知识产权侵权惩罚性赔偿制度。不断优化政务服务，降低企业制度性交易成本。

第二，持续放宽市场准入，促进要素资源畅通流动。全面实施市场准入负面清单制度，连续五年缩减全国和自贸试验区外资准入负面清单。成立重大外资项目工作专班，协调解决外资企业和项目的困难问题。

第三，坚决破除隐性壁垒，维护公平竞争市场秩序。修订《反垄断法》，实施公平竞争审查制度。规范招标投标和政府采购，开展招标投标领域营商环境专项整治。深入推进跨部门综合监管，推行“双随机、一公开”监管、“互联网+监管”，推动严格规范公正文明执法。

第四，完善社会信用体系，打造高质量社会信用环境。构建以信用为基础的新型监管机制，以信用风险为导向优化配置监管资源。开展“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理。

袁达指出，下一步，国家发展改革委将会同有关部门聚焦企业反映的突出问题，分批次加快推出针对性政策措施，深化营商环境重点领域改革，进一步稳定社会预期，提振发展信心，激发市场活力。突出做好三个“着力”。

一是着力深化市场化改革，充分保障公平竞争。制定《公平竞争审查条例》《招标投标领域公平竞争审查规则》，开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理，启动招标投标领域重点问题专项整治。督促银行业落实小微企业信贷计划，推动普惠性小微企业贷款持续增量扩面。

二是着力强化法治化支撑，切实稳定企业预期。完善法治化营商环境顶层设计，从立法、执法、司法、守法、普法等各环节一体推进法治化营商环境建设。开展罚款事项专项清理。加快构建数据知识产权保护规则，实施知识产权公共服务普惠工程。

三是着力提升国际化水平，稳步扩大制度型开放。推进更高水平开放型经济新体制建设，在有条件的自贸试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放。继续做好外商投资促进和服务工作，深化通关便利化改革。支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等打造一流营商环境，带动全国营商环境整体优化。

(责编：申佳平、高雷)

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