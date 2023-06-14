人民网北京6月14日电 （记者罗知之）近日，国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会发布了关于金融消费者反映事项办理工作安排的公告。公告明确，金融消费者反映信访、举报、投诉事项的渠道、办理方式、告知等暂保持不变。12378银行保险消费者投诉维权电话、12363金融消费权益保护咨询投诉电话、12386投资者服务平台服务范围不变。

公告指出，金融机构应切实履行金融消费者权益保护主体责任。各金融机构应当严格按照投诉处理要求，积极妥善处理与金融消费者的矛盾纠纷；严格依法合规经营，杜绝侵害金融消费者合法权益的违法违规行为。

(责编：罗知之、高雷)

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