人民网北京6月14日电 （记者乔雪峰）铁路机车车辆鸣笛是铁路技术作业中提示注意、相互联系的需要，也是列车运行中防止人身伤害等铁路交通事故的需要，对确保铁路运输安全与畅通十分重要，但是，铁路机车车辆鸣笛多、声音大也给铁路沿线群众正常生活带来不良影响。

“铁路机车车辆鸣笛噪声与群众日常生活的矛盾日益凸显，需要加强行业监管，从源头上防范铁路机车车辆鸣笛噪声污染问题发生。”国家铁路局相关负责人接受记者采访时表示，近年来，我国铁路部门加强对铁路机车车辆鸣笛扰民问题的监督管理，督促铁路运输企业采取综合整治措施，铁路机车车辆鸣笛扰民现象有所减少，但在一些区域还相对突出，给铁路沿线群众日常生活带来困扰。

记者从国家铁路局获悉，为了从制度上源头上防治铁路噪声污染，不断满足人民群众对美好生活的向往，推动铁路高质量发展营造良好的外部环境。国家铁路局于近日出台了《铁路机车车辆鸣笛噪声污染防治监督管理办法》（以下简称《办法》），将于6月15日起施行。

《办法》共分五章、二十三条，坚持“源头防控、规范鸣笛、综合防治”的工作原则，明确了铁路机车车辆噪音污染防治工作中铁路监管部门、铁路运输企业及地方人民政府的工作职责。

该负责人表示，《办法》要求铁路运输企业应当根据铁路沿线环境变化情况，会同地方人民政府研究制定铁路机车车辆限制鸣笛区相关管理规定，明确了应当纳入限制鸣笛区管理的区域；铁路运输企业应当将确定的限制鸣笛区在企业网站、铁路沿线等醒目位置通过多种方式进行公告，并公布投诉电话，接受社会监督。限制鸣笛区内，具备条件的铁路线路区段，铁路运输企业应当实行全封闭管理；驾驶人员在限制鸣笛区内遇司机鸣笛标时，应当开启灯显示警设备，除遇危及人身、行车安全等情况外，限制鸣笛。

此外，《办法》还对司机鸣笛标设置进行了进一步明确和规范。有人看守铁路道口和铁路车站内道口、人行过道两端，不设司机鸣笛标；铁路运输企业应当定期开展司机鸣笛标清理工作，及时撤除不符合要求的司机鸣笛标。

“《办法》还提出了要加强相关法规制度和铁路沿线居民安全宣传教育。”该负责人表示，对于铁路运输企业因未履行维护和保养义务、未保持铁路机车车辆声响装置正常使用、未按照国家规定进行铁路机车车辆鸣笛噪声监测等导致噪声严重污染，以及拒绝、阻挠监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假的违法行为，铁路监管部门将依法查处。

(责编：郭思邈、高雷)

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