人民网北京6月15日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，6月15日白天，华北、黄淮及内蒙古东南部和西部、甘肃西部、新疆东部和南疆盆地等地有35℃以上的高温天气，其中，京津冀大部、河南中北部、山东中西部、安徽北部及内蒙古东南部和西部、南疆盆地东部和吐鲁番等地最高气温37-39℃，局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；

2、午后尽量减少户外活动；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；

4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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