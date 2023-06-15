中央气象台发布高温黄色预警
2023年06月15日08:31 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月15日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，6月15日白天，华北、黄淮及内蒙古东南部和西部、甘肃西部、新疆东部和南疆盆地等地有35℃以上的高温天气，其中，京津冀大部、河南中北部、山东中西部、安徽北部及内蒙古东南部和西部、南疆盆地东部和吐鲁番等地最高气温37-39℃，局地可达40℃以上。
防御指南：
1、有关部门和单位按照职责做好防暑降温准备工作；
2、午后尽量减少户外活动；
3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导；
4、高温条件下作业和白天需要长时间进行户外露天作业的人员应当采取必要的防护措施。
(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国东部及南部海域将有6-8级风
- 人民网北京6月15日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，16日夜间至17日夜间，东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、南海北部和南部海域、北部湾将有6-7级、阵风8级的西南风或东北风，其中东海东部的部分海域风力可达8级、阵风9级。 15日白天至16日夜间，黄海大部海域、成山头附近海域、山东半岛东南沿岸海域、长江口附近海域将有能见度不足10公里的轻雾，其中局部海域有能见度不足1公里的大雾。…
- 评论
- 关注