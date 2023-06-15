人民网北京6月15日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，16日夜间至17日夜间，东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、南海北部和南部海域、北部湾将有6-7级、阵风8级的西南风或东北风，其中东海东部的部分海域风力可达8级、阵风9级。

15日白天至16日夜间，黄海大部海域、成山头附近海域、山东半岛东南沿岸海域、长江口附近海域将有能见度不足10公里的轻雾，其中局部海域有能见度不足1公里的大雾。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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