我国东部及南部海域将有6-8级风
2023年06月15日08:54 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，16日夜间至17日夜间，东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、南海北部和南部海域、北部湾将有6-7级、阵风8级的西南风或东北风，其中东海东部的部分海域风力可达8级、阵风9级。
15日白天至16日夜间，黄海大部海域、成山头附近海域、山东半岛东南沿岸海域、长江口附近海域将有能见度不足10公里的轻雾，其中局部海域有能见度不足1公里的大雾。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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