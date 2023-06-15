人民网北京6月15日电 （记者车柯蒙 麻潞）6月14日，在国务院政策例行吹风会上，国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，税务部门一直致力于推动市场化、法治化、国际化的税收营商环境建设，今年以来，结合主题教育活动，聚焦经营主体需求，对标国际先进水平，围绕优惠政策享受、便捷办税缴费、税收执法监管等综合施策，为高质量发展营造良好的税收营商环境。

近年来，我国税收营商环境不断优化，主要体现在三方面。

首先是提效税费政策落实，打造惠企减负担的税收营商环境。税务部门落实党中央、国务院作出的延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策的决策部署，确保政策红利精准直达经营主体。今年1-4月，全国新增减税降费及退税缓费4689亿元。与此同时，税务部门用好指引问答增强政策适用确定性，分群体、分领域制作税费政策专题指引，今年已发布优惠政策即问即答共计41个问题；用好税收大数据增强政策推送精准度，建立全国统一的9大类4层级4219个税费知识标签体系，精准匹配纳税人需求，变“人找政策”为“政策找人”，今年已精准推送税费优惠政策2.09亿户次；用好红利账单增强政策优惠获得感，今年已向1892万户大中型、“专精特新”等企业推送减税降费红利账单。

第二，提速税费智能办理，打造便捷高效能的税收营商环境。沈新国介绍称，税务总局拓展非接触事项范围，试点增值税留抵退税“智能预填”、出口退税“免填报”等功能。目前已实现96%的税费事项、99%的纳税申报可网上办理，全国社保缴费“网上办”“掌上办”业务量占比达95%以上。试点数字人民币缴纳税费功能，今年共缴纳税费1.2万笔、259亿元。创新征纳互动服务，通过智能应答、三方视频等，辅导纳税人解决线上办税缴费问题，今年以来提供互动服务148万次。

三是提升税收执法效能，打造公平可预期的税收营商环境。行政执法更有温度，对６项税务事项推行说服教育、约谈警示、风险提醒等非强制性执法方式。执法标准更有尺度，在长三角、京津冀、川渝、东北等地区统一税务行政处罚裁量基准，推进区域间执法协同统一。违法打击更有力度，严厉打击恶意偷逃骗税等违法行为，今年1-5月，全国税务部门依法查处违法纳税人4.1万户，挽回各类税款损失651亿元。

业内专家认为，好的营商环境就像阳光、空气和水，对经营主体不可或缺。税务部门不断优化税收营商环境，有助于经营主体发展。

厦门大学管理学院教授、厦门大学中国营商环境研究中心高级研究员李成认为，构建优质税收营商环境是其中重要的组成部分，是服务经济社会高质量发展和激发经营主体活力的必然要求。税务部门作为重要的经济管理部门,近年来发挥税收职能作用，聚焦经营主体需求，围绕优惠政策享受、便捷办税缴费、税务执法监管等领域推出一系列改革举措，以新举措满足新需求、破解新难题、实现新作为，打造出更加便捷、公平、可预期的税收营商环境，在增便利强信心稳预期方面发挥了重要作用。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强表示，税务部门推出多项便利纳税人缴费人的改革举措，体现出为民办实事的恒心和定力。今年又连续推出四批措施，立足纳税人缴费人视角，积极回应关切，切实解决难题，以务实举措不断提升纳税人缴费人获得感、满意度，进一步优化税收营商环境的不懈努力和生动实践。

(责编：王仁宏、高雷)

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