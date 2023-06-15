人民网北京6月15日电 （记者申佳平）6月14日，全国智能光伏产业发展交流会在云南省昆明市召开。工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在会上指出，下一步要形成有效市场和有为政府合力，利用中央及地方相关渠道，推动智能光伏资源集约化整合协同。

去年以来，以电动汽车、光伏产品、锂电池为代表的高技术、高附加值、引领绿色转型的产品成为我国出口新增长点。外贸“新三样”增速领跑、比重提升，折射出中国经济高质量发展新趋势。

已开展三批智能光伏试点示范活动

杨旭东介绍，为推动我国智能光伏产业发展，在《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》指导下，工业和信息化部与住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局五部门积极推进开展了一系列工作并取得了良好成效。

一是统筹利用相关资源，支持智能光伏技术创新，开展智能光伏组件回收相关平台建设，全面提升我国光伏产业发展质量和效率。

二是组织开展三批智能光伏试点示范活动，共遴选80家企业、93个项目入选试点示范名单，推动智能光伏创新升级和行业应用。

三是联合有关部门在智能制造、绿色公路建设、绿色建筑标准、光伏扶贫电站建设等领域支持示范企业、项目发展，进一步树立智能光伏发展大旗。

四是组织召开智能光伏产业发展交流会，形成案例汇编，总结推广智能光伏产业发展的成效和经验，扩大社会影响力。

五是会同教育部等部门印发实施《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，推动智能光伏与新型储能产品、重点终端应用、关键信息技术融合创新。

五方面推动智能光伏产业创新发展

杨旭东表示，下一步，工业和信息化部电子信息司将会同有关方面重点做好以下五方面工作。

一是加强组织协调和政策协同。进一步落实《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，持续深化智能光伏产业发展协调机制，加强政策规划衔接，共同研究解决产业发展过程中出现的重大问题和重点工作。

二是形成有效市场和有为政府合力。发挥国家产融合作平台作用，引导金融投资机构加大支持力度。利用中央及地方相关渠道，推动资源集约化整合协同，支持智能光伏产业技术进步及公共服务平台等建设。

三是支持试点示范和行业特色应用。会同有关部门开展多元化智能光伏试点示范，培育若干国家级智能光伏示范企业和项目。鼓励光伏企业与交通、建筑、农业农村、能源等领域企业探索可推广可复制的智能光伏应用模式。

四是持续优化光伏产业发展环境。深入实施《光伏制造行业规范条件》，引导行业健康有序发展。加快《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》发布，开展光伏电池尺寸等关键标准制修订，指导建设智能光伏组件回收相关平台。

五是坚定不移推动国际交流合作。组织召开中国-东盟新兴产业论坛，加快光伏“走出去”和“引进来”，鼓励人才、技术、标准等国际合作，支持企业在海外建设智能光伏工厂、开发智能光伏电站项目，为光伏治沙、光伏扶贫等先进智能光伏模式推广应用贡献中国方案。

(责编：申佳平、高雷)

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