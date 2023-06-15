人民网记者 车柯蒙 麻潞 赵芳

气势磅礴的壶口瀑布吸引着来自全国各地的游客打卡。人民网 卢鹏宇 摄

近日，某社交平台上一专场文旅直播把山西推向大众视野。100多款来自山西的特产，壶口瀑布、五台山、雁门关、云冈石窟、平遥古城等旅游服务产品被全国消费者热情抢购。不少网友这样留言：“原来山西不止煤和醋，还有这么多‘宝藏’。”

煤炭和陈醋，曾是山西省两个瞩目的标签，“黄土地上的两个黑”，也是不少当地人打趣的说法。作为能源大省，煤炭是山西经济的“压舱石”，更为国家能源安全提供了有力支撑。然而，山西发展历程中资源型经济积累的“一煤独大”结构，不仅造成了其依赖煤炭产业的粗放发展方式，更制约了当地发展综合竞争力。

当前，锚定高质量发展，山西结合自身发展实际，提出同步推进产业转型和数字转型“两个转型”的战略任务，以产业链“链长制”、特色专业镇为抓手，助力全省产业结构和产业形态重塑、提升。

锚定高质量发展 推进产业和数字“两个转型”

山西省闻名于煤，转型也在于煤，要想实现产业现代化转型，先要从煤开始。我国能源资源禀赋特点决定了必须长期坚持煤炭清洁高效利用道路，如何让黑色煤炭实现绿色发展、高碳资源低碳发展，是山西经济转型绕不开的课题。

当固态的煤变成透明的液体，燃烧火苗稳定、无杂质、更清洁的煤制油诞生了。从吨煤到升油再到克化学品，潞安180万吨/年高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目，以潞安自产的高硫煤为原料，采用国际先进技术集成耦合，实现了煤炭的清洁高效利用。不仅造就了“点煤成金”的奇迹更成为煤炭产业转型的的一个缩影。

近年来，山西省大力推动煤炭智能绿色安全开采和清洁高效深度利用，积极布局先进接续产能，加快煤矿智能化改造。当前，放眼全省，钢—焦—化—氢、煤—焦—化—氢、煤—焦—碳素、煤—焦—精细化工等模式，正推动煤炭由燃料向原料转变。

工人正在对氢燃料电池重卡进行装配调试。刘亮亮摄

在产业转型上，今年年初，山西省委常委会扩大会议审议通过了《关于推动山西省制造业高质量发展的指导意见》，坚持把制造业振兴作为产业转型的主攻方向，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

发展数字经济则是山西加快实现转型发展的重要引擎。在数字转型上，山西省数实融合水平持续提升，数据中心规模、上架率等关键指标位居全国前列，形成了一批以智能矿山、智慧制造等为代表的“5G+”典型案例。

记者了解到，目前，山西省累计建成5G基站达到6.7万个，初步形成优质高效的5G网络体系；国家先进计算（太原）中心正式建成运行；累计培育398家两化融合贯标认定企业、193户省级智能制造试点示范企业、29个省级智能制造标杆项目……

随着产业和数字“两个转型”加快推进，山西经济增长有了新动能。数据显示，一季度，山西全省规模以上工业增加值增长4.7％，快于全国1.7个百分点，其中，新动能加快成长。

山西大学经济与管理学院院长、教授李常洪在接受人民网记者采访时表示，当前，全省上下紧抓机遇，围绕当下新的形势要求和挑战，提出同步推进“两个转型”，把数字转型与产业转型摆上同等重要的战略位置。

“如何把‘两个转型’在国际形势依然复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，省域内经济恢复基础还需进一步稳固的大背景下落实到位，便是接下来的考验和课题。”李常洪说。

因地制宜发力 用好产业链、专业镇“两大引擎”

毗邻忻定大道，山西省忻州市定襄锻造产业智能制造创新服务基地，正在建设中。未来，这里将集聚前沿科技，整合资金、信息、数据等各类要素，构建“创业苗圃+孵化器+加速器+产业园”的双创全链条培育体系，形成多功能产业集群，打造“法兰专业镇”。

2022年，山西省政府办公厅出台《山西省支持专业镇高质量发展的若干政策》，明确要培育锻造全国有影响力的产业名镇；2023年，山西省政府工作报告指出，强化专业镇梯次培育，支持专业镇建立完善检验检测、现代物流、研发设计等公共服务平台，做强首批十大重点专业镇，新增省级专业镇5个以上，努力打造北方地区新的特色制造产业和消费品工业集聚区。

平遥推光漆器是中国四大名漆器之一，有2000多年历史，因以手掌推出光泽而得名。梁生仁摄

记者了解到，专业镇是集群经济的基本形式，是主导产业相对集中、经济规模较大、专业化配套协作程度较高的经济形态。杏花村汾酒、定襄法兰、太谷玛钢、万荣外加剂、怀仁陶瓷、平遥牛肉和推光漆、祁县玻璃器皿、清徐老陈醋、上党中药材、代州黄酒……百姓耳熟能详的产品、产业，正借助山西推进“专业镇”高质量发展的契机，加快产业转型升级步伐。

与此同时，产业链也是山西经济发展的另一重要引擎。 2022年5月27日，山西省政府召开全省重点产业链链长制工作电视电话会议，山西省产业链链长制进入全面实施阶段。

结合产业基础和行业发展趋势，山西确定了新能源汽车、氢能产业、风电装备等十大重点产业链，推行产业链“链长制”，通过建链、补链、延链、强链，努力实现“一企带一链，一链成一片”，推动战略性新兴产业加速成长。

数据显示，今年1月至4月，十大重点产业链累计营收1588.2亿元，达到产业链营收序时进度要求，超过预期目标。

优化税收营商环境 政策红利为企业转型添信心

税费支持政策是降成本、补短板、促进供的有效举措，对激发经营主体活力、促进经济转型发展起到了重要支撑作用。近年来，山西省税务部门以服务地方经济转型发展为使命，推出了一系列因地制宜的举措，优化税收营商环境。

国家税务总局山西省税务局纳税服务处处长刘伟在接受人民网记者采访时表示，税务部门坚决把服务地方经济转型发展作为重大使命任务，聚焦专业镇集群经济，主动担当，积极施策，出台了《山西省税务局支持专业镇发展“镇”兴计划》，推出了“送政策、优服务、办实事、助发展”四大主题18项服务措施，同时，不断优化纳税服务，助力山西省专业镇核心竞争力效能跃升，为高质量发展贡献税务力量。

外加剂产业是山西省运城市万荣县的特色产业，截至目前，该县已有56家企业从事这项产业，年产值突破40亿元。

今年以来，国家税务总局万荣县税务局聚焦外加剂产业发展，建立企业“一户一档”成长动态档案，为企业量身定制税费优惠政策，并通过电子税务局、“e税通”等平台，及时为纳税人提供政策咨询和涉税辅导。

“税务部门不仅给我们送政策，还给我们送来留抵退税‘红包’，退税款有效缓解了我们的资金压力，增强了我们创新研发的信心和决心。”山西桑穆斯建材化工有限公司负责人孙建荣告诉记者。

在汾阳市，为了确保各项税费优惠政策直达杏花村汾酒专业镇企业，税务部门组建税收政策服务专家团，全程追踪政策落实情况，通过征纳互动平台、税企服务微信群等多种途径为企业答疑解惑。

“去年，在税务部门的帮助下，我们享受了小微企业‘六税两费’减免政策，减免各项税费近17万元。”汾阳市酒厂股份有限公司财务负责人赵铁善说。

“税费支持政策对于山西省经济转型发展有三方面助力作用。”李常洪表示，一是助力企业纾困解难。政策红利减轻了企业资金压力，帮助企业盘活资产，扩大投资，拓宽产品市场，提升生产经营效益；二是助力市场稳定发展。税费支持政策对山西经济高质量发展持续发挥重要作用，为稳市场主体、稳经济大盘提供有力支撑；三是助力数字化转型高质量发展。税务部门通过出台高新技术企业税收优惠、制造业重点行业新购固定资产加速折旧等支持政策，为山西省数字化建设的重点领域注入动力。

(责编：王仁宏、高雷)

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