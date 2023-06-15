南方地区将出现大范围较强降水过程 华北黄淮等地有高温天气
2023年06月15日08:47 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，16日至19日，西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南等地将有大范围较强降雨过程，部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。
20日后，江南南部和东部、华南中西部、云贵高原等地还有中到大雨，局地暴雨或大暴雨。
未来三天，华北、黄淮、内蒙古西部等地部分地区有35-39℃的高温天气，局地最高气温将超过40℃。其中，6月15日白天，华北、黄淮及内蒙古东南部和西部、甘肃西部、新疆东部和南疆盆地等地有35℃以上的高温天气，京津冀大部、河南中北部、山东中西部、安徽北部及内蒙古东南部和西部、南疆盆地东部和吐鲁番等地最高气温37-39℃，局地可达40℃以上。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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