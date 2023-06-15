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沉浸式消费点亮“冰城夏都”

陈聪 朱悦
2023年06月15日08:54 | 来源：新华社
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进入6月，松花江畔气温舒适。在素有“冰城夏都”美誉的哈尔滨，“烧烤+啤酒”“露营+餐饮”等沉浸式消费新体验正受到人们追捧。

烧烤文化烤“热”冰城

肉串滋滋作响，烧烤香气氤氲，大碴粥、酸菜馅饺子好吃到停不下来……5日晚6点多，记者走进哈尔滨一家以排队闻名的烧烤店，发现店里正在进行歌舞表演，食客们伴着动感的旋律和泡沫四溢的啤酒吃得热火朝天。

“在哈尔滨，没有什么事情是一顿烧烤解决不了的。”这一句调侃在当地广为流传。哈尔滨，一座离不开烧烤的城市，每到夏天，这里的人们总把烧烤作为“消夏”的选择。

烧烤的“点睛之笔”是啤酒。众多烧烤店的外摆桌吸引着游客前来喝酒“撸串”，烦恼和疲惫溶解在啤酒杯碰撞的泡沫里，欢声笑语跳跃在品尝烧烤肉串的唇齿间。

“外摆提高了餐饮店人气，吃着烧烤，看着舞蹈表演，感觉幸福感‘爆棚’。”外地游客孙晨舒说，下次有机会还要来哈尔滨吃烧烤。

“露营”激活“微度假”新玩法

不久前，哈尔滨市城管局园林中心公布了首批11座试点开放共享的公园。从6月1日起，市民游客可在顾乡公园等11座公园内划定的开放共享区域开展休闲游憩活动。

到公园露营，是哈尔滨“露营热”的一个缩影。“哈尔滨11座城市公园绿地开放共享试点，能够满足市民游客就近进行亲子互动、休闲放松的需求。随着相关政策的出台与完善，哈尔滨周边的露营将会呈现‘农业+旅游+露营地’‘森林+户外运动+露营地’等更多特色，配套设施和项目也会不断完善。”黑龙江省自驾游与露营协会常务副会长于洋说。

如今，公众出行呈现出“近距离、短时长、高频次”的“微度假”新特征，露营旅游正是“微度假”的典型代表。在哈尔滨市道里区新农镇的天鹅湖庄园，这里正进行全面升级，致力于打造集自驾露营、研学实践、元宇宙农场、休闲度假等于一体的综合性园区，让园区成为人们周末休闲度假的新选择。

露营的元素也逐渐融入餐饮业。在哈尔滨市新开的一家露营风格的烧烤店中，桌上橘黄色的灯光散发着慵懒的暖意。“在城市也能感受到露营气氛，这种感觉给都市人提供了放松的惬意选择。”烧烤店店主说。

夜经济扮靓冰城夜

6月3日夜晚，哈尔滨老会堂音乐厅里流淌着《友谊地久天长》等音乐，悠扬的旋律在演奏者指尖深情飘扬。犹太老建筑里典雅华美的吊灯下，观众沉浸其中——这是属于哈尔滨这座“音乐之城”的独特的夜经济。

景区与音乐融合的方式，增添了休闲旅程中的惬意和美感，也让城市文化更加立体可感。哈尔滨的标志性景点之一索菲亚教堂，也为游客安排了音乐演出，恬静优雅的艺术气息充盈在老建筑沧桑宏伟的厚重感中。

“索菲亚教堂音乐厅的夜间演出太精彩了，建筑美轮美奂，演奏效果又好，体验感拉满。”游客李女士说。

哈尔滨文化旅游资产经营公司总经理助理张丽双介绍，索菲亚景区5月1日客流量创历史新高，约8000人次。

在哈尔滨中央大街上，游客仍络绎不绝，不同风味的店铺满足年轻人的味蕾。“就剩这一种馅了，其他馅都卖没了。”一家在中央大街上售卖“新疆烤包子”的店家说。

熙攘的人潮带来了夜经济的火热。“几乎每天都是这么多人，我一天能卖出好几千元。”一家糖炒栗子店主告诉记者，借助中央大街的商圈，生意很不错。

据了解，今年1月至4月，哈尔滨市实现社会消费品零售总额708.5亿元，同比增长13.5%，高于全国5个百分点。一季度，全市游客接待量累计2200.8万人次，同比增长1.2倍，实现旅游总收入214.8亿元，同比增长1.1倍。

新华社哈尔滨电

(责编：王震、陈键)
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