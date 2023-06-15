杨雪 陈瑜

【高质量发展调研行】

“这里与对面的海口新海港之间，海上距离只有12海里，航行时间只要一个多小时。”湛江徐闻港党总支部书记、董事长张金虹说，徐闻港是国际一流、功能齐全、具有示范性的新一代客滚运输港口。

6月14日，记者跟随中宣部组织的“高质量发展调研行”主题采访活动来到中国大陆最南端——广东省湛江市徐闻县，与海南岛隔琼州海峡相望。海南省90%以上的生活物资、1/3的客流量要通过琼州海峡运输，其中徐闻港占比85%以上。

作为连接粤港澳大湾区和海南自由贸易港的关键通道上的关键枢纽，徐闻港往来的客货滚装船舶既要装卸货物，也要运载旅客。“港口潮差达两米，为此我们建设了堪比机场廊桥的廊道。”张金虹介绍，徐闻港通过“人车分离”“客货分离”“进港和出港车辆旅客分流”的设计思路，实现了公路、水路、铁路、城市公交的无缝对接。

如今，每年有超过1200万人次旅客通过徐闻港进出海南岛。徐闻港日常平均15分钟到30分钟就有一个航班，单日最高航班数达196个。开港不到3年，徐闻港已经显现出对广东省、海南省两省发展举足轻重的作用，成为粤港澳大湾区对接服务海南自贸港建设与发展的南大门。

2022年，粤港澳大湾区经济总量超13万亿元人民币，距建成国际一流湾区和世界级城市群更近一步。广东省用它的融通、开放、高效诠释着高质量发展。

“2018年港珠澳大桥通车后，我们成为第一家通过大桥向香港市场供应鲜活海产品的企业。”珠海海淼水产有限公司总经理翁锡鹏说，现在只用一个小时左右就能把产品运输到香港，不仅减少运输时间，也使得鲜活海产品存活率大幅提升，而且运输费用也节省近一半。

作为珠海本土的企业，海淼水产享受到桥头堡的红利。翁锡鹏介绍，受益于大桥和口岸通关环境不断优化，近年来公司捕捞及养殖类海产品供港业务稳步增长，目前在香港市场占比约25%。如今通过大桥口岸出口海产品超过1.5万吨，出口额超15亿元。

港珠澳大桥开通至今，已成为粤港澳大湾区重要的人员往来和贸易通道。其“一站式”车辆通关系统，“跨境一锁”“跨境快速通关”等通关便利模式，以及港珠澳三地海关持续推动通关政策创新，让出口产品出得顺、进口产品进得快。

在粤港澳大湾区，不仅进出口运输快，投资准入也快。珠海横琴粤澳深度合作区创新共建商事登记“跨境通办、一地两注”机制，在不改变横琴和澳门两地法律规范的前提下，通过两地政府部门准入机制对接、跨境联动服务，大大节约了跨境投资者的时间成本和经济成本。

“在这个办事大厅，足不出境就可以办理澳门公司商业登记，提交材料15个工作日就办好了。”又志国际集团有限公司董事长张高旗说，内地和澳门的商事登记制度存在很大差异，涉及多个部门单位，以前需要多次跨境前往澳门办理，整个过程非常繁琐，可能需要3—6个月，“琴澳合作区这项服务对内地企业走出去、澳门企业走进来都很有帮助。”

(责编：王震、陈键)

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