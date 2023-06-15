人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

广东：融通发展 主打一个“快”

杨雪 陈瑜
2023年06月15日08:55 | 来源：科技日报
小字号

【高质量发展调研行】

“这里与对面的海口新海港之间，海上距离只有12海里，航行时间只要一个多小时。”湛江徐闻港党总支部书记、董事长张金虹说，徐闻港是国际一流、功能齐全、具有示范性的新一代客滚运输港口。

6月14日，记者跟随中宣部组织的“高质量发展调研行”主题采访活动来到中国大陆最南端——广东省湛江市徐闻县，与海南岛隔琼州海峡相望。海南省90%以上的生活物资、1/3的客流量要通过琼州海峡运输，其中徐闻港占比85%以上。

作为连接粤港澳大湾区和海南自由贸易港的关键通道上的关键枢纽，徐闻港往来的客货滚装船舶既要装卸货物，也要运载旅客。“港口潮差达两米，为此我们建设了堪比机场廊桥的廊道。”张金虹介绍，徐闻港通过“人车分离”“客货分离”“进港和出港车辆旅客分流”的设计思路，实现了公路、水路、铁路、城市公交的无缝对接。

如今，每年有超过1200万人次旅客通过徐闻港进出海南岛。徐闻港日常平均15分钟到30分钟就有一个航班，单日最高航班数达196个。开港不到3年，徐闻港已经显现出对广东省、海南省两省发展举足轻重的作用，成为粤港澳大湾区对接服务海南自贸港建设与发展的南大门。

2022年，粤港澳大湾区经济总量超13万亿元人民币，距建成国际一流湾区和世界级城市群更近一步。广东省用它的融通、开放、高效诠释着高质量发展。

“2018年港珠澳大桥通车后，我们成为第一家通过大桥向香港市场供应鲜活海产品的企业。”珠海海淼水产有限公司总经理翁锡鹏说，现在只用一个小时左右就能把产品运输到香港，不仅减少运输时间，也使得鲜活海产品存活率大幅提升，而且运输费用也节省近一半。

作为珠海本土的企业，海淼水产享受到桥头堡的红利。翁锡鹏介绍，受益于大桥和口岸通关环境不断优化，近年来公司捕捞及养殖类海产品供港业务稳步增长，目前在香港市场占比约25%。如今通过大桥口岸出口海产品超过1.5万吨，出口额超15亿元。

港珠澳大桥开通至今，已成为粤港澳大湾区重要的人员往来和贸易通道。其“一站式”车辆通关系统，“跨境一锁”“跨境快速通关”等通关便利模式，以及港珠澳三地海关持续推动通关政策创新，让出口产品出得顺、进口产品进得快。

在粤港澳大湾区，不仅进出口运输快，投资准入也快。珠海横琴粤澳深度合作区创新共建商事登记“跨境通办、一地两注”机制，在不改变横琴和澳门两地法律规范的前提下，通过两地政府部门准入机制对接、跨境联动服务，大大节约了跨境投资者的时间成本和经济成本。

“在这个办事大厅，足不出境就可以办理澳门公司商业登记，提交材料15个工作日就办好了。”又志国际集团有限公司董事长张高旗说，内地和澳门的商事登记制度存在很大差异，涉及多个部门单位，以前需要多次跨境前往澳门办理，整个过程非常繁琐，可能需要3—6个月，“琴澳合作区这项服务对内地企业走出去、澳门企业走进来都很有帮助。”

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
税收营商环境持续优化 专家：进一步激发经营主体活力
　　人民网北京6月15日电 （记者车柯蒙 麻潞）6月14日，在国务院政策例行吹风会上，国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，税务部门一直致力于推动市场化、法治化、国际化的税收营商环境建设，今年以来，结合主题教育活动，聚焦经营主体需求，对标国际先进水平，围绕优惠政策享受、便捷办税缴费、税收执法监管等综合施策，为高质量发展营造良好的税收营商环境。 近年来，我国税收营商环境不断优化，主要体现在三方面。…
不止煤和醋 看山西经济转型新抓手新机遇
　　气势磅礴的壶口瀑布吸引着来自全国各地的游客打卡。人民网 卢鹏宇 摄 近日，某社交平台上一专场文旅直播把山西推向大众视野。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部