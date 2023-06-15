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国家金融监督管理总局：一季度接收并转送银行业消费投诉104909件

2023年06月15日10:01 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，近日，国家金融监督管理总局发布《关于2023年第一季度银行业消费投诉情况的通报》（以下简称《通报》）。《通报》显示，2023年第一季度共接收并转送银行业消费投诉104909件，其中国有大型商业银行占投诉总量的45%。

《通报》指出，监管部门2023年第一季度共接收并转送银行业消费投诉104909件。其中，涉及国有大型商业银行47219件，占投诉总量的45%；股份制商业银行29041件，占比27.7%；外资银行383件，占比0.4%；城市商业银行（含民营银行）15201件，占比14.5%；农村中小金融机构6500件，占比6.2%；其他银行业金融机构6565件，占比6.3%。

《通报》指出，国有大型商业银行投诉量的中位数为8338.5件，平均每千营业网点投诉量的中位数为698.0件/千营业网点，平均每千万个人客户投诉量的中位数为145.4件/千万个人客户。股份制商业银行投诉量的中位数为2489.0件，平均每千营业网点投诉量的中位数为1943.9件/千营业网点，平均每千万个人客户投诉量的中位数为303.9件/千万个人客户。外资银行投诉量的中位数为5件。

《通报》指出，2023年第一季度，涉及个人贷款业务投诉59827件，占投诉总量的57%。在涉及国有大型商业银行的投诉中，个人贷款业务投诉31196件，占国有大型商业银行投诉总量的66.1%；在涉及股份制商业银行的投诉中，个人贷款业务投诉7068件，占股份制商业银行投诉总量的24.3%；在涉及外资银行的投诉中，个人贷款业务投诉180件，占外资银行投诉总量的47%。

2023年第一季度，涉及信用卡业务投诉32142件，占投诉总量的30.6%。在涉及国有大型商业银行的投诉中，信用卡业务投诉9599件，占国有大型商业银行投诉总量的20.3%；在涉及股份制商业银行的投诉中，信用卡业务投诉19132件，占股份制商业银行投诉总量的65.9%；在涉及外资银行的投诉中，信用卡业务投诉125件，占外资银行投诉总量的32.6%。

(责编：罗知之、高雷)
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