人民网北京6月15日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，近日，国家金融监督管理总局发布《关于2023年第一季度保险消费投诉情况的通报》（以下简称《通报》）。《通报》显示，2023年第一季度共接收并转送保险消费投诉26188件，涉及人身保险公司占比56.5%。

《通报》指出，监管部门2023年第一季度共接收并转送保险消费投诉26188件。其中，涉及财产保险公司11398件，占投诉总量的43.5%；人身保险公司14790件，占比56.5%。财产保险公司亿元保费投诉量中位数为3.13件/亿元，万张保单投诉量中位数为0.25件/万张。人身保险公司亿元保费投诉量中位数为0.86件/亿元，万张保单投诉量中位数为0.22件/万张，万人次投诉量中位数为0.08件/万人次。

《通报》指出，2023年第一季度，财产保险公司涉及理赔纠纷投诉9621件，占财产保险公司投诉总量的84.4%。财产保险公司涉及新冠疫情相关保险等财产险其他保险纠纷投诉3958件，占财产保险公司投诉总量的34.7%；机动车辆保险纠纷投诉3603件，占比31.6%。

《通报》指出，2023年第一季度，人身保险公司涉及销售纠纷投诉7875件，占人身保险公司投诉总量的53.2%；退保纠纷投诉3895件，占比26.3%。人身保险公司涉及普通人寿保险纠纷投诉7983件，占人身保险公司投诉总量的54.0%；疾病保险纠纷投诉2692件，占比18.2%。

(责编：罗知之、高雷)

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